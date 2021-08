La emoción del estreno de What If...? nos puso a buscar algunas de las historias y momentos en los que México y Marvel se han encotrado

Por: Editorial M&E

Tras el éxito contundente de ‘WandaVision’, ‘Falcon and The Winter Soldier’ y recientemente, ‘Loki’, los fans del Universo de Marvel están ansiosos con la llegada de la serie ‘What If…?’ la cual llegará a Disney+ este 11 de agosto.

La serie animada toma como premisa una pregunta que todos los fans del MCU se han hecho al menos una vez: ¿qué hubiera pasado si los acontecimientos ocurridos a lo largo de las películas hubieran sido diferentes? ¿Estarían vivos Tony Stark y Spider-man? ¿Y sí Black Panther fuera Star-Lord? ¿Qué pasaría si los skrulls reinaran el universo?

Pero ese no es el único “what If…?” (¿qué hubiera sido si…?) que los fans mexicanos del Universo de Marvel se han hecho. En redes sociales los ánimos están encendidos y muchos se han subido a este tren haciendo las preguntas más desconcertantes y extrañas.

Una pregunta lo cambia todo 🤯#WhatIf…? La primera serie animada de Marvel Studios. Estreno exclusivo 11 de agosto, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/7doc1gRI21 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) July 8, 2021

Sin embargo, fue una la que llamó poderosamente nuestra atención: ¿qué hubiera sido si todos las peleas de Los Avengers hubieran sucedido en México? y aunque nadie lo sabe (quizá ni el propio Stan Lee) algo que es muy cierto es que nuestro país siempre ha estado presente en el Universo de Marvel.

Por eso y porque nunca hace falta un pretexto para hablar de México, ni del Universo de Marvel acá te dejamos todas las veces que nuestro país apareció, fue mencionado o hicieron alguna referencia sobre él.

Ant-Man

En la primera entrega de Ant-Man, Luis le platica a Scott Lang, Ant-Man, que su padre fue deportado a México, pero él asegura no tener problemas con ‘La Migra’. Además la forma particular en la que Luis habla es muy propia de los mexicanos que amamos dar detalles de más cada vez que contamos un chisme.

Deadpool

Deadpool es fan de las chimichangas, que no es otra cosa que burritos fritos, un platillo que se come en algunos estados al norte de nuestro país tales como Chihuahua,Baja California,SonoraySinaloa. De hecho la camioneta de Deadpool se llama Chimichanga, en honor a su platillo favorito.

El Increíble Hulk

En la película de ‘El Increíble Hulk’, protagonizada por Edward Norton, Bruce Banner, personaje que el actor interpreta, debe pasar por México para poder llegar a Estados Unidos.No tenemos grandes pruebas pero si El Increíble Hulk no hubiera estado de visita en nuestro país, ¿Cómo explican esto?

Spider-Man: Far From Home

En Spider Man: Far From Home, los agentes de S.H.I.E.L.D., Nick Fury y Maria Hill se trasladan Ixtenco un pueblito de Tlaxcala que ha sido destruído por un monstruo de arena gigante que libra una batalla con un misterioso hombre que parece venir de Asgard.

‘Falcon and The Winter Soldier’

Hace poco causó mucha polémica que en la serie de Disney+, ‘Falcon and The Winter Soldier’, en un diálogo se mencionara el escape de ‘El Chapo’, narcotraficante mexicano que nos guste o no se ha vuelto representativo de nuestro país.

Cómics de Marvel en los que apareció México

Podríamos decir que el lugar en el que más menciones, homenajes y referencias se han hecho a México dentro del Universo de Marvel, es precisamente en los cómics, sobre todo en los de Spider-Man.

De hecho el artista Humberto Ramos (orgullosamente mexicano) es uno de los encargados de realizar los cómics de Spider-man, por lo que las historietas con su sello, hacen varias referencias a nuestro país. Incluso con ayuda de Mark Waid (escritor) Humberto Ramos pudo crear un personaje (Red Locust) en homenaje a ‘El Chapulín Colorado’.

Otra prueba de que Spider-man y todo lo que tiene que ver con el arácnido está muy apegado a México es el cómic en el que Conan ‘El Bárbaro’ y Venom se unen para defender la Ciudad de México.En la historieta Conan se encuentra en México, aquí disfruta del anonimato, la comida y bebida que este hermoso país tiene para ofrecer. Sin embargo su tranquilidad se ve interrumpida cuando los invasores Cotati llegan a nuestro país.

Esto obliga a Conan a trabajar con Venom, Eddie Brock, quien no titubea cuando se entera que la Ciudad de México está en peligro, al final ambos celebran su victoria en un puesto de tacos.

Los X-men también son fans de México, de hecho existe un superhéroe mexicano llamado Rictor cuyo superpoder es provocar devastadores temblores.

¿Será posible que What If…? Traiga consigo alguna referencia o relación con nuestro México? ¡Eso estaría increíble!