La HOV Ciudad de México abrió por fin sus puertas en la colonia San Juan, a una cuadra del Metro Mixcoác, y para cortar el listón vino a nuestra capital nada más y nada menos que Steve Van Doren, hijo y sobrino de los fundadores de la marca de tenis de skate y actual Vice Presidente.

En yuxtaposición a lo imponente que pueda sonar su posición en una de las marcas más grandes del mundo, Van Doren es un alma libre ataviada en una camisa hawaiana de Santa Claus. El californiano rompe por completo con el estereotipo de un “hombre de negocios”: apegado al espíritu de la marca es un hombre relajado, amable y al que le gusta contar historias.

Tuve la oportunidad de sentarme con él a platicar en la inauguración del nuevo cuartel general; El HOV en territorio mexa.

#EntrevistaChilango

En cuanto me hacen pasar al cuarto donde me reúno con Van Doren inmediatamente se fija en mis tenis y los halaga. Sin que yo le haga pregunta alguna, Steve, empieza a contarme cosas. Dado que mis zapatos son unos Sk8-Hi, me cuenta que acaba de ordenar un modelo especial de la silueta que le vio al artista Robert Vargas mientras pintaba en la HOV de la CDMX. De la nada ya estamos viendo fotos en su iPhone, como lo harías con tu amigo.

Foto vandoritos

Steve Van Doren: Aquí tengo algunas cosas que me llevaron a mi habitación (del hotel).

Van Doren me muestra una cantina en miniatura que se parece al bar de la HOV y que le dieron como souvenir de esta visita a México.

Steve Van Doren: Me dieron una para mí y otra para mi hija. Ahora tengo que ver como me las voy a llevar en el avión de regreso. Luego, estas son unas tazas que alguien hizo del side stripe y estoy viendo cómo puedo conseguir una para mí. Nuestro patinador, Steve Caballero, tiene una nueva banda que se llama Urethane y apenas le llevé unos zapatos.

Ahora me muestra una imagen de unos Half Cab, la silueta que la marca desarrolló para Caballero, pero con la palabra Urethane impresa en blanco. Un modelo único y recién salido de la fábrica.

Steve Van Doren: Le llevé 35 cajas en color rojo y 35 cajas en color verde. Steve se puso muy contento de tener por fin sus nuevos zapatos.

Sneakers para todas las edades

Chilango: Háblanos de cómo unos Slip-Ons los puede usar desde un chavo de 10 años hasta un señor mayor, es una de las pocas marcas que puede presumir de eso.

Steve Van Doren: Eso es fantástico porque no ves muchas marcas que las pueda usar un niño de 8 años, uno de 15, de 25, de 40 o de 65 y como hemos estado desde hace 55 años muchos nos siguen desde el mero principio y se quieren asegurar de que sus hijos, hijas y nietos usen los zapatos y creo que es porque no nos vendemos. Siempre ha sido una pasión mía que siempre que voy a algún lugar veo a los zapatos, veo a los pies de la gente. Cuando estoy en el aeropuerto veo unos Old Skool y pienso “wow, estoy en la Ciudad de México”. Es maravilloso porque hemos crecido y nos hemos convertido en una marca grande. Yo soy el Vice Presidente, pero también soy el embajador de la marca. Mi trabajo consiste en mantenerme no muy corporativo, mi hermana es Vice Presidente también; pero ella se encarga de los recursos humanos. Entonces ella es como la de las reglas corporativas y yo soy un pirata y voy a seguir empujando hasta el límite porque eso es lo que tienes que lograr que se hagan las cosas y hacer que la gente se sienta a gusto. Hacer sentir a la gente como individuos, somos creadores y sujetos que se expresan. Los artistas son de una forma, los skaters son de otra, los surfers son de otra. Por ejemplo, a Steve Caballero le encanta tocar música, le encanta patinar, le encantan las motocicletas y es un artista. A Tony Alva le encanta tocar, el surf y el skate; y es un artista. Entonces, él toca todos los pilares que son los deportes de acción, surf, patineta, motocross, BMX y snowboard. Entonces, lo que hacemos es que cuando veas algo que te guste, apóyalo y eso es lo que hemos estado haciendo todos estos años. Cuando ves la pequeña compañía de zapatos que fundó mi padre y ver cómo se ha convertido en una empresa de 4 mil millones de dólares te vuela la cabeza.

Los zapatos de Weird Al Yankovic

CH: Los Vans son unos de los zapatos que más se personalizan ya sea de forma profesional con pinturas dignas de un museo o en la escuela cuando los rayas aburrido en una clase. En todos estos años ¿Cuál es la cosa más loca que ha visto en un zapato, cuál es la customización más loca que le haya tocado ver de un Slip-On o de cualquier modelo?

Steve Van Doren: Allá abajo (en el primer piso de la HOV CDMX) hay una vitrina que tiene fotos de Weird Al Jankovic. A él siempre le han gustado nuestros zapatos, es un gran amigo. El caso es que una vez fui a una fábrica de telas que era propiedad de la familia de uno de nuestros atletas y vi una tela muy rara con los colores fluorescentes como del pelo de los Trolls (los muñecos noventeros) y pedí varias yardas para hacer unos zapatos especiales para mí. Cuando mi esposa los vio, me dijo: “¿En serio te vas a poner esos?”. La verdad es que lo repensé y dije: “¿Sabes quién sí puede hacerlo?” y se los mandé a Weird Al Jankovic y él los usó en un show.

Skater presidencial

CH: Ésta es una pregunta hipotética. Si algún skater se postulara para ser presidente y te pidiera el outfit, ¿que productos le darías?

Steve Van Doren: Le daría unos tenis Checkered, con el estampado ajedrezado; pero en lugar de ser blancos con negro, los cuadritos serían rojos, azules y blancos. La verdad no soy mucho de expresarlo, pero, sí, estoy muy orgulloso de ser estadounidense. Hemos hecho colaboraciones con algunos atletas que les encanta traer los colores de la bandera en sus zapatos y creo que el estampado checkered (ajedrezado) es una parte importante de nuestra identidad.

CH: ¿Alguna vez ha podido hacer turismo en la Ciudad de México, más allá de venir a los diferentes eventos? ¿Tiene algún spot favorito en la ciudad?

Steve Van Doren: He venido muchas veces a vacacionar a México, en cruceros y a las playas como Mazatlán o Cancún, pero nunca he podido recorrer realmente la Ciudad de México. Pero algo que me voló la cabeza, de verdad, son las pirámides (de Teotihuacán). Ahí estaba yo, intentando subirla y es muy empinada. Nunca he podido caminar realmente por las calles, pero ayer cenamos en un restaurante muy bueno que se llama El Califa. Más temprano ese mismo día, Steve estuvo preparando waffles para los asistentes a la inauguración en la azotea de la House Of Vans mientras había una clase muestra de skate para niños en un bowl impresionante y la leyenda de la tabla, Tony Alva firmaba autógrafos.

“La mejor parrillada de mi vida”

CH: ¿Alguna vez han preparado waffles sin gluten?

Steve Van Doren: No, la verdad es que nunca. Sé que hay gente que no lo come o que tiene dietas diferentes como las basadas en plantas o carne hecha totalmente de vegetales. Pero nunca lo hemos preparado.

CH: Yo soy uno de esos, pero la verdad es que olían muy bien esos waffles. Tú eres un tipo que le gusta estar en la parrilla del BBQ, Steve. ¿Nos compartirías qué se necesita para montar la mejor parrillada?

Steve Van Doren: Mira, la mejor parrillada de mi vida fue en Hawaii. Un día que los surfistas no podían subirse a las olas porque la marea era muy baja, los invitamos a todos a que fueran a una casa junto a nuestros skaters y mientras estaban patinando los muchachos en la piscina vacía que agarraron como un bowl, yo me puse en un rincón a preparar unas hamburguesas. Esa fue la mejor parrillada.

CH: ¿Y alguna vez has preparado una parrillada con puros ingredientes mexicanos?

Steve Van Doren: Ah, claro que sí. Cada noche cuando hacíamos el Warped Tour hacíamos una parrillada, pero me acuerdo que la última fue en una fecha del Royal Side Stripe Tour (una gira de concursos de patinaje) en la que íbamos a preparar hot dogs y empezaron a llevar como 10 cosas diferentes para ponerles encima. Tomates, cebolla, picada, pepinos, chile… Nosotros somos más tradicionales con la catsup y la mostaza.

