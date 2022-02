Este año, el show de Medio Tiempo del Super Bowl tendrá un lineup de lujo con cinco leyendas del hip-hop. Checa quiénes son y dónde podrás verles.

Cada edición del Super Bowl atrae la atención de millones de personas en todo el mundo, y el show del Medio Tiempo es una de las razones. Si bien el futbol americano tiene millones de seguidores, también es cierto que hay un sector del público que sólo ve la parte musical. Así que, aquí te va lo que te espera este año.

Así será el muy rapero show de Medio Tiempo del Super Bowl LVI

¿Quiénes tirarán rimas en este Super Bowl?

Para comenzar, en la alineación destaca Dr. Dre, venerado ex miembro del grupo de gangsta rap NWA. Tiene una carrera como solista, hits como “The next episode”, colaboraciones con algunos de sus compañeros de este show, y es productor de muchos clásicos del hip-hop.

Le sigue Snoop Dogg, otro de los grandes talentos de la escena hip-hopera y con un carisma inigualable. Muchos fans esperan escuchar rolitas como “Drop it like it’s hot” y “Who am I?”, de su amplia discografía acumulada a lo largo de casi tres décadas, así como colaboraciones con sus compañeros de espectáculo.

¿Super Bowl en casa? Recetas fáciles para que seas el MVP

Eminem viene a elevar la calidad de este lineup del show de Medio Tiempo del Super Bowl LVI. Este rapero, compositor y productor se ha hecho de una gran carrera principalmente desde mediados de los 90. Entre sus temas hoy indispensables del rap y hip-hop están “My name is”, “The real Slim shady”, “Stan” y “Lose yourself” (que le valió un Óscar).

La única mujer del show será Mary J. Blige, quien además regresa al escenario de esta justa deportiva pues en 2001 estuvo como invitada de Aerosmith y NSYNC. Pero ahora se espera que brille más pues estará en su elemento, sólo habrá que esperar a ver si canta “Family affair” o cuál rola de su repertorio.

Cierra la lista Kendrick Lamar. Es el más joven pero ya le ha aportado al hip-hop tracks como “Humble” del disco Damn, que tiene un Premio Pullitzer de Música y es el primero fuera de los géneros clásico y jazz en ganarlo. Y no olvidemos su participación en el soundtrack de la cinta Black Panther.

Con esta alineación se demostrará que ya era hora de que hubiera rap y hip-hop en el Super Bowl, donde se habían presentado más actos rockeros y hasta poperos.

¿Cuándo y a qué hora será?

El Super Bowl LVI será este domingo 13 de febrero, a las 5:30 p.m., en el SoFi Stadium, en California.

Pero el show de Medio tiempo arrancará entre las 6:30 y 7:00 p.m., con una duración aproximada de 15 minutos. Todo dependerá de cómo avancen los primeros dos cuartos del partido, pues cada uno dura mínimo 15 minutos, pero según lo que suceda suelen extenderse.

¿Dónde ver el show de Medio Tiempo del Super Bowl LVI?

Los chilangos tenemos varias opciones para ver tanto este partido de la NFL como el espectáculo musical. Aquí te va la lista:

Televisión abierta, Canal 5

Televisión abierta, Canal 7

ESPN, por cable

TUDN que está en cable, su página web y app

Fox Sports, también en cable

Cinépolis, con la transmisión de Fox, en diversas salas de la CDMX y todo México.

Además de Blige, Eminem, Dre y Lamar, estarán Sean Forbes y Warren “WaWa” Snipe, quienes harán historia como los primeros artistas sordos en presentarse en este evento. Mientras que el Himno Nacional de Estados Unidos será interpretado por Mickey Guyton, y “America the beautiful” por Jehné Aicko.

Así que ya lo sabes, entre patadas y jugadas de los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati, habrá hip-hop del más chido en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LVI. No olvides tener lista la botana.