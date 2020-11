De la nota oscura de Cabaret Voltaire al esperado regreso de Billy Corgany Kylie Minogue, estas son las recomendaciones de discos

De la nota oscura de Cabaret Voltaire al esperado regreso de Billy Corgan

y Kylie Minogue, estos son algunas de nuestras recomendaciones de discos de estreno.

1. Smashing Pumpkins / CYR

Este álbum doble incluye 20 canciones, entre las que destacan los sencillos “The Colour of Love” y “Cyr”, que según Billy Corgan trata sobre una locura distópica.

El material fue producido por el líder de la banda y es considerado el primer material oficial desde su reencuentro.

NOVIEMBRE 27, SUMERIAN RECORDS

2. The Cribs / Night Network

Algunos de los temas incluidos en el octavo álbum de la banda originaria de West Yorkshire, Inglaterra son “Goodbye”, “Running Into You” y “Screaming in Suburbia”. Este último es acompañado de un video codirigido por Sam Riley (Maléfica), amigo de los miembros de la banda.

NOVIEMBRE 13, SONIC BLEW

3. Kylie Minogue / Disco

La australiana promete alejarse del country pop con el que experimentó en Golden y volver a la pista de baile y la música antrera, por eso forma parte de nuestras recomendaciones de discos.

Este decimoquinto disco de estudio terminó de grabarse durante la pandemia en la casa de Minogue, por lo que la cantante fungió como su propia ingeniera de audio, utilizando el programa Logic Pro. Incluye la canción “Say Something”.

NOVIEMBRE 6, BMG

4. Andrea Bocelli / Believe

El más reciente álbum del celebrado tenor italiano incluye una versión de “Amazing Grace” a dueto con la cantante estadounidense de bluegrass Alison Krauss, además de una canción inédita compuesta por el legendario Ennio Morricone y un dueto con la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

NOVIEMBRE 13, DECCA

5. Billie Joe Armstrong / No Fun Mondays

El vocalista de la banda estadounidense Green Day presenta un álbum como solista, compuesto por los covers que dio a conocer a través de su canal de YouTube tras cancelarse sus giras. Incluye temas como “Manic Monday” (The Bangles) y “Give Me Some Truth” (John Lennon).

NOVIEMBRE 27, REPRISE/WARNER

6. Cabaret Voltaire / Shadow of Fear

Para finalizar nuestras recomendaciones de discos, te presentamos lo nuevo de Cabaret Voltaire.

Decir que este lanzamiento es esperado sería poco: es el primer material de la banda en 26 años. El primer sencillo se llama “Vasto”, de ocho intensos minutos. Cabe señalar que es el primer disco de Cabaret Voltaire que cuenta con Richard H. Kirk como único miembro.

NOVIEMBRE 20, MUTE