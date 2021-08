Por: Editorial M&E

La semana nos trajo trap romántico, hardcore punk, lo-fi hip hop, entre otras cosas que no podemos dejar de escuchar. Recuerda que puedes seguir nuestra lista de imperdibles del 2021 actualizada cada semana por acá: #PlaylistChilango

Kanye West, Francis & The Lights, Jay Z – Jail

Repentinamente y parece que en contra de las decisiones de Kanye el DONDA finalmente fue publicado en plataformas de streaming. Hasta antes del domingo, la única forma de conseguir el disco era a través de una pequeña inversión de 200 dolaritos y un pequeño aparato en forma de OVNI llamado Stem Player. Después de algunos discos que no vieron la luz, un divorcio, una visita a Oaxaca, reconciliaciones con viejos amigos, peleas con viejos enemigos, controversias y hasta el intento de entrar a la carrera presidencial de Estados Unidos, Kanye West ha sentado lo que podrían ser las bases del hip hop y el espectáculo en los próximos años. En “Jail” sorprendió a los fans del género al tener una colaboración con Jay-Z con quien se había peleado hace un tiempo.

Idles – The God That Failed

Había muchos allá afuera muy enojados con Metallica por andar metiendo covers “oficiales” de la banda de thrash en manos de artistas de pop y reggaetón. Pero para esos ortodoxos del ruido, Idles ha llegado para salvar al rawk. A los ingleses les tocó reversionar “The God That Failed” del álbum de 1991. Este cover nos recuerda que en la “Blacklist” de Metallica incluye a artistas como White Reaper, OFF!, PUP, Corey Taylor, entre otros. Así que no todo está perdido, amigxs metalerxs. Al menos esta semana hay para echar el home slam en nuestro #PlaylistChilango

Little Jesus, Jesse Báez – nadie me cae bien

Una canción sobre una relación de esas perfectas, tan perfectas como para ignorar al resto del mundo y como decía Rigo: “…Que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante”.

La unión de Jesse con la LJ nos recuerda un poco a aquellos buenos y mejores ayeres en los que Jesse Báez era el vocalista de Easy Easy. Por otro lado Little Jesus, la sigue rompiendo duro con estos sencillos que desde el año pasado han ido liberando después de su Disco de Oro del 2019.

Turnstile – HOLIDAY

El punk renació este fin de semana con una de las bandas más atractivas, ruidosas y experimentales de la actualidad. Originarios de Baltimore, Turnstile han estado en la escena desde hace ya 10 años. Lo mejor que tiene esta banda es que mezcla elementos de las mejores etapas del hardcore con música electrónica, sonidos más cercanos al pop y otros delitos que en teoría están prohibidos en el canon del punk pero que en su aplicación han hecho de Turnstile la banda que está rescatando al HC, con nuevas maneras de hacer música.

Chicas en 2021 con vibras 100% noventeras

TSHA – I Know

Una de las artistas emergentes del Reino Unido más interesantes. THSA creció escuchando garage al mismo tiempo que house. Es hija de una fan de Carl Cox, The Chemical Brothers y The Prodigy. Cuando era más pequeña pidió unas tornamesas y a los 16, empezó a mezclar esa música que su madre le enseñó. Ahora Teisha Matthews ha logrado combinar todas esas influencias en su música que cada vez está logrando mayor alcance. “I Know”, forma parte de OnlyL un EP de tres tracks que reúne algunos sencillos previamente publicados en los perfiles de streaming de esta DJ y productora.

¿Qué canción nos hizo falta? Les dejamos el #PlaylistChilango para que lo compartan por aquí