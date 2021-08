Por: Editorial M&E

Desde antes de la pandemia, las transmisiones de contenido por internet ya era una constante. En este año y medio que llevamos encerrados ver streamings ya es algo muy común sobre todo porque nos hace sentir más acompañados que una película y en ocasiones tan entretenidos como con un amigo. Ibai Llanos ha logrado combinar streamings de nivel mundial con la sensación de interactuar con algún amigo cercano.

Uno de los creadores que han destacado por la calidad de su contenido y sobre todo de su compañía es el joven español, Ibai Llanos. Como Ibai, hay miles de creadores. Pero ¿cómo acabó el nacido en Bilbao siendo amigo de Lionel Messi y con los derechos para emitir sus partidos con el PSG?

Este domingo a las 20:45 podréis ver el debut de Leo Messi con el PSG de manera totalmente gratuita en mi canal de Twitch. Con imagen, obviamente.



Va a ser un día realmente histórico para todos los que nos dedicamos a esto así que os pediría que reventáramos la plataforma. ❤️❤️ — Ibai (@IbaiLlanos) August 25, 2021

Ibai es fácilmente una de las personalidades más famosas de la actualidad. Su logro más reciente es que transmitió el debut de Lionel Messi con el PSG. Hecho histórico para la plataforma de Twitch en la que Ibai suma más de 7 millones de seguidores.

La importancia de llamarse Ibai Llanos Garatea

Es difícil elegir el más grande highlight del pasado reciente para este joven de 26 años; tan sólo en este verano ha entrevistado a futbolistas como:

Ronaldinho, Andrés Iniesta, Sergio Ramos o Ronaldo Nazario, quién además dijo ser suscriptor de su canal; a los cantantes Nicky Jam, Rauw Alejandro, Duki, Nicky Nicole, entre muchas otras personalidades.

También organizó una velada de boxeo en donde pelearon tres streamers de España contra tres de Andorra en plena pandemia que sirvió como el evento de entretenimiento de miles de jóvenes y que tuvo más de 1.6 millones de espectadores en Twitch, convirtiéndose en la segunda transmisión más vista de todos los tiempos.

Además de que transmitió con imagen la Copa América 2021 y para la final de este torneo estuvo junto al central del Barcelona, Gerard Piqué. Por si fuera poco, la amistad que fraguó con el Kun Agüero, delantero de la Selección Argentina y entusiasta de Twitch, lo llevó a conocer y cenar con Lionel Messi un día antes de irse de Barcelona.

Este tweet define perfectamente la vida de Ibai:

En directo con Gerard Piqué para hablar sobre la que vamos a liar este domingo con el partido del PSG.



Luego un poco de Minecraft que tengo que mejorar mi huerta https://t.co/zf5TyEyTWk pic.twitter.com/KHflJjvioo — Ibai (@IbaiLlanos) August 25, 2021

Estas credenciales le valieron ser el único invitado a la presentación del argentino con el equipo parisino hace una semana y ser el primero en entrevistarlo. Los videos de aquel día histórico en el Parque de los Príncipes, estadio del PSG, muestran cómo Ibai logra sacarle una sonrisa y una carcajada a Messi con más naturalidad que cualquier periodista en los 20 años de vida pública del mejor jugador del mundo.

El hombre más popular de España se forjó en el LOL

El League Of Legends es un juego de multijugador de arena de batalla en línea o MOBA. Pese a ser el motivo de asombro de millones de personas alrededor del orbe, no es como que digamos, la actividad más cool. De hecho el LOL, como se le suele llamar al juego y ahora esport, es fácilmente estigmatizado como un juego medio (o muy) nerd. Pues de este deporte y vicio electrónico es que surge Ibai Llanos, quien junto a su todavía compañero Ander Cortés, narraba los partidos de la Liga Profesional del LOL desde 2014.

Dada la personalidad explosiva y la chispa de comedia que tiene Ibai fue escalando en popularidad y luego de transmitir ligas locales de LOL fue el encargado de castear el equivalente a la Champions League de la disciplina y en 2019 fue fichado por el equipo profesional G2 para el que se convirtió en creador de contenido.

La carrera del streamer en Twitch

En esta época fue que Ibai comenzó a forjar su actual armadura morada en Twitch pues dejó ver su personalidad agradable y divertida además de que sus contactos y chispa instantánea lo llevaron a ser buscado por el delantero del Barcelona, Sergio “Kun” Agüero, con quién trabó una fuerte amistad. Junto al argentino y otros futbolistas como el portero del Real Madrid, Thibault Courtois o el mismísimo Neymar.

Para esta época el propio Ibai ya no se creía que se pasaba las tardes del verano pandémico del 2020 jugando Among Us con futbolistas de élite y personalidades como el freestyler y campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina, Papo. Sin embargo, la inmediatez de la pandemia que diluía las aduanas y rompía el hielo lo convirtió el representante del tipo común encerrado en su casa que hace reir a sus amigos, nada más que sus amigos son millonarios protagonistas de la cultura del mundo.

Ibai supo consolidarse

Pese a que Ibai pudo haber seguido jugando jueguitos en la mansión que le dio G2 para él y todo su equipo en Barcelona, cuando terminó su contrato con el equipo de Esports, Llanos decidió seguir por su cuenta liderando su propio equipo.

Para esto rentó la mansión donde vivió el ex delantero del Barcelona, Samuel Eto’o, y creó una casa de streamers autónoma desde donde transmiten otros 4 creadores.

Con este paso que consolidó su autonomía, Ibai y su equipo pudieron hacer tratos directamente con marcas que le financian las ideas con las que se entretienen los jóvenes españoles y millones de hispano hablantes a lo largo del mundo. La primera muestra del poderío autónomo del joven de Bilbao se vivió en las Campanadas de Año Nuevo, el clásico evento que se transmite por TV, pero que Ibai hizo en Twitch consiguiendo más de medio millón de espectadores simultáneos, lo que lo puso a la altura de audiencia de canales de TV abierta.

El futuro de Ibai

Además de facturar como empresario choncho, Ibai, ha sabido ayudar a otros con eventos benéficos como Ibainéfico donde juntó más de 200 mil dólares para la beneficencia y esa personalidad bonachona junto a la chispa tan luminosa que propaga lo han hecho acreedor de la confianza de muchas personas, algunas de ellas muy poderosas. Uno de estos amigos con dinero para Ibai es Gerard Piqué.

El central del Barcelona y esposo de Shakira reclutó a Llanos para trabajar en la promoción del torneo mundial de tenis, la Copa Davis, que organiza junto a su empresa Cosmos. Sin embargo, esta alianza fue más allá y le permitió transmitir la Copa América en España pues ningún medio había comprado los derechos, mismos que Piqué y su empresa consiguieron. Lo demás es historia.

Esta misma alianza con Cosmos, la empresa de Piqué, lo llevaron a que podrá (o pudo) transmitir el debut de Lionel Messi con el PSG así como otros partidos del astro argentino en la liga francesa, Ligue 1. Esto lo explicó en un reciente video de Youtube y confirma que el futbolista compró los derechos televisivos para España pues de nuevo, nadie los había comprado.

Desgraciadamente, los mexicanos no podemos ver la transmisión de Ibai porque los derechos de la Ligue 1 son de ESPN en nuestro país. Sin embargo, los mexicano podemos disfrutar de los streams diarios del español en los que podemos disfrutar de una plática con un futbolista, un cantante o en su defecto y no por eso bajar su nivel de calidad, ver a Ibai hacer una misión de Minecraft.