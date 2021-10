Por: Editorial M&E

La música a veces nos transporta en el tiempo. En pleno 2021, cuando el mundo parece que podría empezar a agarrar nuevamente el ritmo. También nos hace dar cuenta poco a poco que tal vez ni el futuro ni el presente es algo que deseamos tanto como antes. En este #PlaylistChilango 22-29 octubre, nos vamos a los barrios de NY a finales de los 60. Buscamos maneras de olvidar y pensamos en aquellos momentos de fiesta que tanto hacen falta.

Orquesta Akokán – Fiebre de Mambo

#PlaylistChilango 22-29 Octubre

El sello Daptone está celebrando 20 años de vida. Una disquera que cree fervientemente que el sonido y los métodos de grabación también son importantes para la experiencia de darle play a una canción. 16 Rayos es un álbum perfecto, elegante y atascado de sabores.

Una banda precisa y una voz nostálgica. Lo más reciente de la Akokán huele a tabaco, es grasoso y de memorias de neón. José Pepito Gómez encamina al escucha a este viaje por el tiempo en las madrugadas de NY en el Bronx, rituales de santería y bailes interminables en las calles de Cuba.

Dani Bander – A Ver Si Así Te Olvido

#PlaylistChilango 22-29 Octubre

Dani Bander es un artista importante para el indie mexicano. Su paso con la Banderville es recordado por algunos fanáticos de aquellas buenas épocas del Reactor 105. Los videos y sesiones del canal 11, en fin. No queremos llorar, al menos no por eso.

Dani Bander siguió su carrera como solista y usuario de un característico sombrero. En su nuevo álbum, Melancoholismo, Dani plantea la posibilidad de la adicción a la tristeza. Este sencillo y un poco el disco en general, está inspirado en Sarte y A Puerta Cerrada. Donde el filósofo plantea que “El infierno son los otros”.

¿Es posible liberarse a través de la nostalgia? ¿Se le puede llorar aún más a Wilson, el balón y de El Náufrago? Habrá que escuchar el disco para saberlo.

Badguychapo, Natanael Cano – Tiempo

#PlaylistChilango 22-29 Octubre

Rancho Humilde se ha convertido rápidamente en uno de los referentes más importantes para el nuevo regional mexicano. La mezcla de trap con música de corridos aún tiene mucho camino por recorrer pero también tiene un gran alcance principalmente con un público joven mexicano; chicano y latino que creció escuchando hip-hop y ahora ha encontrado algo de identidad latina/mexicana en los tumbados.

Badguychapo y el Nata se juntan para hacer una canción más cercana al trap, medio depre. Mucho más cercana al emo trap del Teamsesh o Yung Lean pero con ese toque también muy a la Bad Bunny de canciones medio arrastradas para echar de ese jarabe que alenta el tiempo.

Nicki Nicole, Mon Laferte – Pensamos

#PlaylistChilango 22-29 Octubre

A veces la envidia nos invade. La gran industria del trap y el r&b en latinoamérica cada vez es más grande. En Argentina, una de las artistas que está al comando del género es sin duda, Nicki Nicole. Hace apenas un par de años Nicki lanzaba un tema que rápidamente llegaría al hot 100 de su país.

Hoy tiene millones de escuchas alrededor del mundo y colaboraciones con De La Ghetto, Nathy Peluso, Bizarrap, etc. Ahora con “Pensamos” Nicki se une a Mon Laferte para hacer una canción más cercana al pop. Muy perfecta para enmendar errores amorosos.

La combinación de una artista que usa el flow a su favor con otra que aprovecha su voz como un instrumento. El resultado es muy pegajoso y demuestra que ambas artistas podrían desarrollar en el género contrario material bastante bueno.

Bandalos Chinos – Mi Fiesta

#PlaylistChilango 22-29 Octubre

Así como no queriendo la cosa, la canción. “Mi Fiesta” es el nuevo sencillo de estos Chilangos honorarios. “No te quiero ver en mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas”. Yo creo que varias veces en la vida hemos pensado eso de alguien o han pensado en eso de nosotros. La banda anuncia con esto lo que podría ser el futuro de la banda. Aún no hay un nombre ni fecha, sin embargo sabemos que los Bandalos Chinos, siguen por ese camino muy a la Random Access Memories, medio Silk Sonic y otros jugadores de la liga del funk y el future funk.

Les dejamos la playlist entera por acá donde seguro encontrarán su próxima canción favorita

Bratty en concierto CDMX #AgendaChilango