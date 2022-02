Mon Laferte anunció este jueves 10 de febrero que su bebé ha nacido. A través de Twitter la cantante chilena y también muy mexicana, cómo no; anunció brevemente la gran noticia.

El embarazo de Mon Laferte fue muy seguido por fanáticos y seguidores de la cantante quién en agosto del 2021 daba la noticia de que sería madre por primera vez.

“Estas son mis primeras fotos embarazada 😭

Después de un año de intentarlo, por fin!

Un año de hormonas 😵‍💫

Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá😭

No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida.”