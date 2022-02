We The Lion es una banda de Perú que ha cultivado un amor que va creciendo cada vez más con México. Conoce más de ellos en #EntrevistaChilango

We the lion son una banda de indie alternativo de Lima, Perú. Fue fundada a inicios del 2016 por Alonso Briceño (voz, guitarra), Paul Schabauer (guitarra) y Luis Buckley (ukelele, charango). Recientemente lanzaron su segunda producción Kismet en la que por primera vez colaboraron con una artista invitada para un álbum de estudio; la cantante mexicana, Melissa Moreno de Matisse. En Chilango tuvimos el chance de platicar con Alonso sobre esta producción y las ganas que tienen de tocar en la capital chilanga.

Chilango: Hola muchas gracias por platicar con nosotros y felicidades por el lanzamiento. Me imagino que habrá sido un tanto complicado grabar este disco durante esta época pandémica, ¿cómo fue su proceso?

We The Lion: En realidad te cuento que después de nuestro debut en 2016 nosotros nos habíamos propuesto sacar un disco al menos cada dos años, pero claro, se atravesó la pandemia. Entonces este disco lo teníamos casi terminado hace dos años. Pero nosotros no queríamos lanzarlo y no poder tocarlo en vivo; así que estuvimos sacando varios sencillos y también durante la pandemia sacamos una colaboración con varios amigos que se llama Spirits la cual quedó muy bonita.

Contar toda una historia a lo largo del disco

CH: Entiendo que Kismet es en términos narrativos, una precuela de su primer álbum y en el que conocemos al padre del personaje Violet. En esta época en la que prácticamente todo es inmediato y dominado por sencillos; ¿cuál es su motivación por crear este tipo de narrativas en un álbum y hacer un disco conceptual?

We The Lion: A nosotros nos gusta contar historias y en ese sentido somos un poco old school. Antes tenías que escuchar los discos completos, no había de otra. No había las plataformas digitales que hay ahora, nosotros tenemos 36 años y no crecimos con eso. También una gran influencia mientras crecíamos; fue el grupo de rock progresivo Dream Theater quienes tienen también al menos un par de discos en los que cuentan historias completas. Eso es algo que disfrutamos. Yo creo que todos los discos de estudio que saquemos con We The Lion, van a seguir ese camino de contar historias a lo largo de su duración.

“La mayor fuente de inspiración son nuestras propias historias personales”

CH: En este sentido, imagino que habrá también influencias de otras artes, literatura, cine que les inspiren al momento de crear las historias.

We The Lion: Pues más allá de la literatura nosotros somos mucho más de películas. Pero creo que en realidad la mayor fuente de inspiración son nuestras propias historias personales; que siempre tenemos presentes al momento de componer. Aunque estoy seguro que también entre las miles de películas que hemos visto hay algo que se cuela hacia las historias que contamos.

Su primera vez en México

CH: Tuvieron la oportunidad de visitar nuestro país por allá del 2018, cuéntame cómo fue su experiencia con los chilangos.

We The Lion: Fue algo lindo aunque pequeño, una especie de mini gira. No tocamos en lugares muy grandes, pero sentimos una muy buena vibra de parte del público. Nos tocó presentarnos en el escenario de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en un lugar increíble y muy grande (Parque Bicentenario). Recuerdo que fue bellísimo porque justo nos tocó el momento de la puesta del sol y fue muy bonito. La gente estaba muy metida y aunque no conocía bien todas las canciones, igual coreaba y se involucraba.

CH: ¿Qué fue lo que más te gustó de la ciudad?

We The Lion: Tuvimos muy poco tiempo pero a mi me encantó pasear con mi scooter por diferentes calles, y todo se veía muy lindo. También me gustaron mucho algunos pequeños bares. Pero definitivamente tenemos que volver para conocer más porque nos falta mucho por ver; además queremos poder tocar en vivo nuestro sencillo con Melissa Robles que es mexicana…

La primera colaboración de We The Lion

CH: Absolutamente y justo a propósito de eso, cuéntame cómo fue que se pusieron en contacto con ella y proponer esta colaboración para el sencillo Sleep Song

We The Lion: Sí, de hecho esto surgió primero como una propuesta de uno de los miembros de la banda. Nosotros ya habíamos escuchado algo de Matisse, la banda en la que ella canta. Pero cuando vimos su material en solitario y revisamos sus canciones en You Tube; vimos un video de ella acá en Perú, cantando con su ukelele en Machu Pichu que se volvió viral y de inmediato pensamos que su voz encajaba perfectamente para esta canción. Así que nos pusimos en contacto con ella y fue súper buena onda, así que se concretó la colaboración. Recientemente vino a Perú para grabar el video del sencillo, así que pudimos finalmente conocerla en vivo. Y de hecho ella es la primera colaboración oficial de la banda con otra artista para un disco.

“Regresar a nuestros orígenes”

CH: Ah pues ya se puede decir que tienen una madrina mexicana, jaja. Cuéntame ¿cuáles son los planes que tienen? En este contexto donde sabemos que todo puede cambiar de un momento a otro. ¿Saldrán de gira, ya están planeando el siguiente disco?

Sí pues de hecho como sentimos que perdimos dos años por esta pandemia. Durante este año nos hemos puesto la meta de componer dos discos a la vez; un disco de estudio que igual no será parte de la misma historia de Violet, será una nueva historia. Además, grabaremos otro disco en conjunto, con los siete miembros de la banda tocando juntos y vamos a ver qué sale. Pensamos que puede ser algo más experimental, quizá no tanto en el estilo que tiene hasta ahora We The Lion, por decirlo así. Queremos no ponernos barreras y sacar lo que tenemos cada uno como músicos independientes. Estamos muy emocionados, porque sentimos que estamos regresando a nuestros orígenes, porque lo haremos en el sótano de la casa de mi papá que nos lo prestó para acondicionarlo como un estudio. Fue precisamente así como comenzamos tocando en el ático cuando teníamos como 11 años; así que lo sentimos como una vuelta al origen, esperamos que salga algo muy interesante.

CH: Estoy seguro que sí, muchas felicidades y suerte con este nuevo proyecto, esperemos que podamos verlos pronto en la capital chilanga.

We The Lion: Desde luego esperemos que sí, tenemos mucha ilusión de ir a visitarlos y ojalá y pueda ser pronto.

