Uno de los cantautores mexicanos que está destacando es Kurt, sinaloense de nacimiento pero chilango por decisión.

Recientemente Kurt arrancó su gira La Vida, de su segundo disco de estudio del mismo título. Un show que lo tiene contento pues, por fin, puede volver a ver sus fans a quienes ya extrañaba. ¿Qué te espera si vas a verlo? Sobre eso, ser un sinaloense en la CDMX y más, hablamos con él.

Kurt está emocionado de volver a girar

Estás volviendo a las actividades presenciales, ¿cómo te sientes al volver a subirte al escenario y ver a la gente aunque sea con cubrebocas?

“La verdad es que se siente muy bien después de mucho tiempo poder ver la reacción de las personas con mis canciones y cómo las han hecho parte de sus momentos. Las corean y todo, se siente muy bonito. Había muchas canciones que no había cantado, que son del nuevo disco y hasta ahorita estoy teniendo la oportunidad de ver el resultado y sentir a las personas cerca de lo que hago. Le da mucho sentido a todos los esfuerzos detrás de las grabaciones”.

Su disco pandémico está cobrando vida en concierto

Y es que para Kurt, como para todo mundo, este periodo ha sido un reto. “La pandemia la divido en días buenos, malos y raros”, dice. Esto pues él ya estaba echando a andar su carrera, y de pronto todo se detuvo. Así que “tocó mirar un poquito hacia adentro y tratar de expresar todo eso que sentía. Y quedó en el disco de La vida, porque muchas canciones son pandémicas, ahí lo vi reflejado”.

Por lo que quedó un material melancólico, con su parte de oscuridad, y muy real. Algo que por fin está llevando a las presentaciones en vivo, y que describe como “terapéutico. Uno empieza a cantar cosas que sintió, entonces empiezas a sanarlas. No solamente hablaste de ellas en la canción, se vuelven parte de ti, de un momento, ya existen”.

¿Entonces dirías que La Vida Tour provoca lo mismo en el público?

“Yo trato de dar todo lo que tengo, y espero que la gente salga feliz, haya tenido un momento personal especial en alguna de mis canciones. Y que se llene de recuerdos, que eso que sintieron a la hora de escuchar la canción grabada lo pudieron percibir en un concierto a su máxima expresión, y que compartamos ese momento juntos. Al final eso son los conciertos, vas y compartes la energía con todo el mundo, se te regresa y se vuelve parte de ti”.

Así que, si te lanzas a ver a Kurt en concierto puedes esperar su sensibilidad y conectar con él. Además, no faltarán canciones como “La mujer perfecta” y “Vengo del futuro”, y las nuevas como “Te regalo”.

Un sinaloense que disfruta su vida en la CDMX

Pero la música no es de lo único que hablamos con Kurt. El sinaloense lleva siete años viviendo en la CDMX y haciendo su carrera desde aquí. Una ciudad que se ha impregnado en su sonido, en sus canciones, en el video de “Vengo del futuro” donde muestra varios sitios.

¿Cómo ha sido el llegar a esta ciudad y vivir aquí?

“Lo he disfrutado mucho. Hay mucho caos, somos muchas personas, pero todo eso crea una energía que no existe en otras ciudades pequeñas, esos esfuerzos, esos sueños. Todas las personas venimos acá a querer cumplir un sueño, porque aquí es donde suceden muchas cosas”. Además cuenta que ya se hizo de buenas amistades chilangas y tiene su grupito de norteños para no extrañar tanto su tierra.

¿Has encontrado lugares favoritos?

“Me gusta mucho La Roma, es como muy bohemia. A mí me gusta sentirme como en casa y La Roma tiene eso. Comes, está bonito, hay bonitos parques. La primer parte en la que viví en Ciudad de México fue la del Valle”.

Y a la hora de componer no sólo trabaja en su estudio casero, sino que se va a cafecitos en la Condesa o donde le recomiendan. Por cierto, si te lo topas dice que puedes acercarte a saludarlo o tomarte la selfie pues le encanta la vibra que le dan los capitalinos.

De la comida que ofrece la ciudad, ¿qué es lo que más disfrutas?

“Los taquitos al pastor no tienen madre, están muy ricos, muy buenos. Soy fan del ramen también. Me gusta de repente ir a comer sushi, De repente también el mercado y las garnachas, y todo eso; pues yo soy gordito, ya saben, ya me conocen. Entonces, uno come ahí lo que se encuentra”.

¿Se lanza a los mercados aunque ya es conocido?, le preguntamos, y nos dice que claro, “nunca he sido fresa, parece que tengo cara de medio fresa o sangrón a veces, pero no, yo soy barrio”.

A futuro el cantautor planea mudarse a la playa, pero mientras sigue nutriéndose de experiencias en la CDMX, y piensa seguir mostrándola en otros videos. Y ya trabaja aquí en su siguiente disco, que también tendrá sesiones de composición en Los Ángeles y España; en este país podría buscar a Pablo Alborán de quien se declara fan, para trabajar juntos.

Así que puedes esperar más música, colaboraciones, y a mediados de año alguna fecha en la capital mexicana. Mientras, Kurt se presentará con La Vida Tour este sábado 26 de febrero en el Teatro Gran Recinto, de Satélite. ¿Vas a ir?