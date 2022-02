Para Christian Chávez vivir en la CDMX es disfrutarla a fondo, como nos dice en esta plática. Y, sí, obvio hablamos sobre Rebelde y más.

Christian Chávez nació en McAllen, Texas, pero ya es un habitante más de la Ciudad de México, capital que tiene un lugar muy especial en su corazón. Ahora, previo a su participación en el programa Twourist, de canal TNT, habla a fondo sobre ella.

A Christian Chávez le emociona mostrar la CDMX en Twourist

Feliz por la invitación, el actor dice que el concepto del programa, que recorre la capital mexicana con artistas, “me pareció muy interesante, porque creo que la Ciudad de México especialmente está en un boom internacional.

“Me siento muy orgulloso de ser mexicano, y sobretodo de vivir en la Ciudad de México y de poder mostrarle a todo el mundo lo que hay, toda la cultura y todo lo que converge en la misma. Y también celebrando la cultura LGTBQ+”, agregó Christian Chávez.

¿Qué más nos espera en su episodio? Recomendaciones de lugares como “un mercado de antigüedades hasta un buen cafecito los domingos, una buena sex shop o cositas así. Platicas súper intensas sobre la equidad de género, identidad de género. Creo que es maravilloso poder mezclar todo esto en una ciudad tan cosmopolita como la Ciudad de México”.

¿Esos son algunos de los temas que vas a tratar en tu episodio e irás a algunos lugares relacionados?

“Sí. En el episodio que a mí me tocó fuimos a unos lugares mágicos, no les voy a adelantar, pero me parecieron impresionantes y me gustan mucho. Además de poder disfrutar de algo que es muy de los domingos, voy a darles ese adelanto”.

Una plática honesta y sin tapujos

Agrega que también le gustó mucho la conexión que tuvo con la conductora del programa, Victoria Volkova. ”Pudimos desnudarnos de alma y hablar de ser humano a ser humano de una forma, la verdad, totalmente sin tapujos”.

Esa plática tuvo que ver con “cómo fue su proceso y cómo ven la vida desde su perspectiva”, además de temas tabú “como las aplicaciones, juguetes sexuales, todo esto de identidad de género. Son temas que se tienen que seguir tocando, también son muy interesantes de ver desde la perspectiva de gente que has visto en la pantalla siendo actores o músicos”.

Crédito: Warner Media

¿Sientes que un programa como éste hacía falta tanto para chilangos como para extranjeros?

“Definitivamente. Creo que es un programa que viene a romper con esquemas, a abrir conversación”.

Y es que, ahonda el actor, además de mostrar sitios de la CDMX está la parte de la conversación. Él está seguro de que atraerá a los padres de familia con hijos cuyas preferencias sexuales puedan ser diferentes a las suyas. “Creo que es importante este tipo de programas, no pretende educar simplemente informar de una manera bastante informal y muy entretenida”.

¿Twourist te hizo descubrir algún lugar que no conocías en la ciudad?

“Sí, definitivamente. Van a ver el lugar a donde fui, el primer lugar a donde fui yo no lo conocía pero salí de ahí con varias cositas”.

Christian Chávez, un apasionado de la Ciudad de México

Al hablar más sobre la Ciudad de México, queda claro que el actor es un enamorado de ella y la conoce bastante bien. Nació en Texas, a los cinco años llegó a la capital, y pasó ratos aquí y en Reynosa, Tamaulipas. A partir de los nueve años se quedo definitivamente y luego de tanto tiempo “ya te vuelves completamente chilango”.

¿Cuáles son tus lugares favoritos de la Ciudad?

“Coyoacán, estoy enamorado. Yo crecí en Coyoacán, mi infancia fue en Coyoacán. Y soy fanático de las pinturas y el arte de Frida Kahlo. Entonces siempre ha sido una parte especial en mí. Obviamente desde la Glorieta de los Coyotes, la Catedral. Me gusta muchísimo Coyoacán”.

También menciona el mercado de los domingos de San Ángel, el Zócalo. Sobre este último, “me encanta que afuera de la Catedral me hagan una limpia, creo que es lo mejor que pude hacer”. Y no se olvida de las pirámides contiguas, caminar por la calle de Moneda, ver libros. De igual manera le late Santa Fe que le parece muy cosmopolita, Polanco con sus museos y el Teatro Telcel, Chapultepec.

Yéndose más hacia el sur, Christian dice que es cool pasear por la Condesa, la Roma, y se emociona al hablar sobre Xochimilco. “Creo que es una experiencia inolvidable poderte subir en la trajinera. Echarte unos buenos tragos y escuchar a la gente contando historias, a los mariachis y a los tríos. A las quesadilleras que hacen quesadillas en sus chinampas y pasan por ahí. ¡Híjole, qué te puedo decir, amo la Ciudad de México!”

¡Tú si vives intensamente y a fondo la Ciudad!

“Sí, definitivamente, creo que la ciudad uno la tiene que vivir así, a fondo. Me gusta hasta ir al mercado de la Lagunilla a ver las antigüedades que se ponen, los discos, los muebles que son de los 50, 60, todas estas pequeñas cosas que uno nunca sabe a quién le pertenecieron y de pronto están ahí joyería.

“Creo que también poder tener esa experiencia de ir a las luchas y sacar todo tu coraje o toda tu frustración, gritar “¡órale, dale!”, es una de las mejores cosas, y echarte tu buen chela. La Ciudad de México es maravillosa”.

¿Qué disfrutas más de la diversidad gastronómica que hay en la capital?

“Me gusta que todo lo que toca la cocina mexicana lo hacemos mejor. Me gusta mucho el sushi, la comida asiática, pero la que hacemos. Cuando tuve la oportunidad de ir a Japón, la verdad es que decía ‘me falta el aguacatito, y el queso crema, y el chamoycito y el limoncito con el que hacen la salsa soya’”.

Y es que, agrega, es la magia del sazón mexicano, por lo que disfruta mucho de todo. Su lista es larga: Los tamales de la mañana, como en una torta, el atole, “me encantan los chilaquiles, más verdes que rojos, soy muy chilaquilero con pollo”.

También es fan de la cecina enchilada, los tacos al pastor, huaraches, tlayudas. “Me gusta de todo. Pero, lo que me gusta de la Ciudad de México es que encuentras de todo, de todos los estados pero hecho con el toque de la ciudad”.

LINK

Rebelde en la Ciudad de México

¿Te has encontrado en los mercaditos algo de RBD o de tus proyectos?

“Claro. Sí, sí me ha pasado. Me he encontrado revistas, Barbie sacó unos muñecos de nosotros, me encontré una vez a una Barbie y a un Ken y de hecho lo compré porque ya no tenía el mío; ahí lo tengo en la casa”.

Por cierto, no podíamos no preguntarle si ya vio la nueva serie Rebelde en Netflix. “Fíjate que sí. Vi el primer capitulo y me pareció súper tierno, muy bonito. Creo que te llena de nostalgia. Creo que son chavos súper talentosos. Es muy bonito que nos hagan un tributo a lo que fue Rebelde y RBD.

“Se los agradecí al verlo, pues sí como que se te quiere soltar la lagrimita. Y obviamente deseando que sea lo mejor para ellos y para todas sus carreras, que seguramente será una catapulta para todos ellos que son unos bebecitos”, dice, y asegura que si lo invitan a hacer un cameo “estaría padre, será cuestión de ver obviamente agendas y todo eso”.

Además le gusta que la telenovela “sigue vigente y en el corazón de las personas, y la gente la sigue viendo a través de YouTube, de otras plataformas, por TikTok los videos se han vuelto a viralizar”.

Los próximos proyectos de Christian Chávez

Actualmente, el actor es parte del elenco de la serie Madre solo hay dos, de Netflix. “Estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido la serie internacionalmente; la verdad es que nos fue muy bien con la primera temporada, nunca nos imaginamos el éxito mundial que iba a ser. Y bueno, la segunda temporada no se quedó atrás”, dice Christian.

Lo que sigue es regresar a la CDMX para grabar la tercera temporada. Pero tiene otros proyectos de los que aún no puede revelar mucho: Una película con Silvia Navarro, otro proyecto en NatGeo, y una serie más.

“Definitivamente ahorita lo que a mí más me interesa es hacer personajes y sobretodo historias que me llenan, que tengan un mensaje más allá”, asegura.

Por lo pronto puedes ver a Christian Chávez en el programa Twourist, este jueves 17 de febrero, en canal de cable TNT.