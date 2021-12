Antes de la maravillosa presentación que Jessie Reyez tuvo en Trópico el fin de semana, platicamos con ella y su soñada colaboración.

Jessie Reyez es una colombiana que vive y comenzó su carrera musical en Canadá, muy en contacto con sus raíces latinas, por lo que está feliz de por fin cantar en México. El lugar será el Festival Trópico, pero antes de llegar nos habló del disco que trae y lo mucho que ama este país.

A Jessie Reyez le emocionada por fin cantar en México

¿Cómo te sientes de venir a México a tocar al Festival Trópico en la playa de Acapulco?

“¡Uy, con ganas de llegar! Estoy emocionada. Siempre me ha gustado México, todas las veces que he ido he disfrutado mucho, tengo muchas memorias lindas de allá con mi familia en la naturaleza. Estoy feliz, ansiosa de llegar”.

¿Te da nervios subirte al escenario ante un público nuevo?

“¡Claro! ¿Qué? Claro, yo no creo que los nervios se… Alguien me dijo un día que el día que yo me monte en un escenario y no me den nervios, ese es el día que me tengo que retirar, porque eso es como un aviso de que la pasión ya se acabó la pasión por la música. Entonces ojalá me dé nervios toda la vida, pero yo sí, claro, tengo muchos nervios”.

Traerá un disco con mensaje profundo sobre la vida y muerte

Las playas y tu música parece que van perfectas para este festival, ¿qué clase de set estás preparando?

“¡Ojalá que sí! Mi música siempre ha sido como un arcoíris de género, porque siempre meto de todo. Entonces creo que va a ser diverso, bien variado.

“Antes hacía un poquitico de cosas nuevas en los escenarios, pero como es mi primera vez en México, quiero comenzar con un setlist más seguro. De pronto la próxima vez que vaya, Dios quiera si me va bien la próxima vez que vaya ahí sí lanzo un adelanto de una canción que no haya sido lanzada”.

Entonces cuéntanos un poco sobre el disco que traerás, Before love came to kill us, que los mexicanos escucharán por primera vez en vivo.

“Tiene una historia ese disco, que la verdad es que yo estaba un poco nerviosa cuando lo lancé porque era plena pandemia. Yo quería desacelerar, y me monté en Instagram y le pregunté a los fans qué piensan.

“La cosa es que la poesía y la lírica es tan enfocada en lo que es la mortalidad y el amor después de la muerte. La intención era que las canciones hicieran parar a la gente durante el día. Que la gente pensara más en su conciencia, y más en la vida, y más en la oportunidad del momento, y más conciencia de la muerte que puede pasar mañana. O poder motivar más a la gente a que estén en el momento y no preocuparse del futuro ni el pasado.

“Pero como estábamos en plena pandemia, cambió, ya no era un momento para que la gente pensara eso porque ya todo mundo estaba pensado en eso. Entonces, les quiero decir que aunque hable tanto de… parece como si fuera un tema oscuro, ¿no? Antes de que el amor nos vino a matar, pero quiero que la gente sepa que al fondo de esa idea, los temas crecen de raíces de que ni la muerte puede separar el amor puro”.

¿Sonará también tu colaboración reciente, “Rain”, con Grandson?

“La verdad es que todavía estoy finalizando el setlist, entonces de pronto que sí, de pronto que no. Ahí vamos a ver”.

Además, Jessie Reyez confiesa que aunque a su director musical y a su banda no les late, ella es de las que hace su listado de canciones cuando llega al lugar. “Cuando estoy en el escenario, me parece mejor sentir la energía del momento, y uno sabe. Ya me conocen, si los miro y les hago un movimiento con las manos saben que hay que pasar esta canción, vamos a la otra”.

Jessie Reyez prepara material en español y quiere colaborar con Grupo Firme

En algunas canciones tienes fragmentos en español, o colaboraciones con el productor Tainy y un remix con Karol G, ¿te ha dado la cosquilla de escribir y lanzar canciones cien por ciento en español? ¿Tu lado colombiano ya te lo pide?

“Sí, ya vienen. Yo sé que me he demorado un poquito, pero ahí vienen, estoy trabajando. Anhelo el día que pueda lanzar un proyecto totalmente en español, pero creo que todavía no es hora, ojalá en un añito.

“Poder hacer una gira en Sudamérica también sería un sueño, particularmente hacer una gira en Colombia. Y en México, en todos lados. Ojalá el próximo año”.

Por cierto, ya tiene algunas canciones en español, y asegura que “estoy muy orgullosa de ellas”. Una muy celebrada es “Sola”.

Ya que estás en contacto con tus raíces, ¿algún mexicano o latino con el que te gustaría colaborar?

“Grupo Firme. Mi asistente se llama Chelo, él es mexicano, y un día me dijo ‘tienes que oír a esta banda’, me la puso en el carro y me enamoré. Ahí nos pusimos a cantar como unos borrachos, y los dos estábamos sin tomar, pero esa música es como tomar un tequila auditivo. Eso lo emborracha a uno y lo pone uno a cantar como si uno haya estado tomando todo el día, pero pueden ser las 10 de la mañana y ya le dio una borrachera en canción a uno”.

Esto nos hace imaginar que tus letras en español van a ser bien sentidas, con letras llegadoras.

“Sí, yo creo que cuando cante en español… mi primer idioma es el español, hablaba español en casa, no aprendí inglés hasta que tenía por ahí de seis añitos cuando entré a la escuela. Pero creo que por eso, cuando hablo español con la gente es como si fuera… cómo te explico… como si cuando estoy cantando en un escenario y estoy cantando en inglés, se siente que todo el mundo está lejos y estamos como a 10 metros.

“Pero cuando me pongo a cantar español, parece que todo mundo tomara como tres pasos para adelante, porque se siente como si fuera algo más íntimo. El idioma está más cerca de mi corazón, es el idioma que aprendí a amar, a cantar, a vivir. Entonces por causa de todo eso, es que creo que me salen las letras más profundas en español”.

Quiere ser un ejemplo para las niñas latinas

¿Qué significa para ti saber que eres una latina llevando tu talento a escenarios internacionales?

“Poder llegar al día en que tenga un set completamente en español, sería bacano. Me fascina poder ser un ejemplo para las niñas. Me acuerdo cuando era chiquitica y una prendía el televisor, no teníamos cable, entonces los pocos canales que llegaban de vez en cuando, se aparecía Celia Cruz cantando en un escenario.

“Estaba en Canadá, entonces lo que veía era artistas canadienses, americanos, blancos. Pero ver a alguien en un escenario, que es del mismo color de piel de uno, y que tiene las mismas raíces, y que también es latino y orgulloso, y las canciones le suenan más a uno, da como un momento de claridad que alguien como tú pudo llegar, entonces usted también puede. Es como un puente de los sueños a la realidad, cuando puede ver a alguien que se parece a uno haciendo lo que uno quiere hacer. Poder replicar esa experiencia en otra persona, ojalá un día, es lo que anhelo”.

Venir de turista a México le ha dejado grandes recuerdos a Jessie Reyez

Mencionabas que has venido otras veces a México, ¿qué lugares te han gustado más, has venido a la Ciudad de México?

“¡Sí! Tengo dos lugares que me fascinan: El primero, y ojalá no embarre la pronunciación, Garibaldi. ¡Ay, Dios mío! El viaje hace como dos años llevé a mi papá para su cumpleaños y gozamos porque a mi papá también le gusta cantar y tocar guitarra. Nos pasamos unas horas allá cantando con los mariachis, fue súper, súper chévere, una memoria muy linda y él gozo mucho el cumpleaños.

“El segundo lugar la Riviera Maya, ¡oh Dios mío! Me enamoré allá, me fui nadando bien hondo en el mar y vi unos animales que nunca había visto. Es la primera vez que veo tortugas en el mar, fue una imagen tan bonita que me impresionó y me puse a chillar”.

¿Hay algo en especial que te guste mucho de la comida mexicana?

“Uy, aguachiles. ¡A mí me fascinan! Yo me los como, y lo más picante lo mejor, porque me salen las lágrimas porque es picante y de felicidad. Es que qué cosa tan rica”. Y aquí le recomendamos que sea después del set para que no pase nada, promete que así será.

Durante esas visitas como turista, ¿pensabas que algún día regresarías a cantar, era un objetivo?

“Sí, señor”, responde sin dudarlo Jessie Reyez.

Cortesía Universal Music

Antes de despedirse, Jessie Reyez les dice a sus fans mexicanos: “Gracias por esperarme, gracias por apoyarme, gracias por seguirme, por hacer que mis sueños sean realidades. Sin el público lindo que me apoya, esta vida no sería posible y yo poder vivir a punta de mi música. Estoy muy agradecida”.

¿Será la primera de muchas visitas como cantante? Ella responde: “Amén, que Dios la oiga”.