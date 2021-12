Luego de pasar por un infierno, Britney Spears, la Princesa del Pop, celebra 40 años de vida libre y con todo el poder de hacer lo que quiera.

Britney Spears llega a los 40 años con una vida nueva: Ya es libre de la tutela de su padre, tiene un anillo de compromiso en ese dedo, y puede hacer lo que se le dé la gana. Así que, motivos para festejar, y sus millones de fans junto a ella, tiene.

Así llega Britney Spears a los 40 años de edad

1. Logró el #FreeBritney

La principal razón para celebrar el cumpleaños número 40 de Britney Spears es su libertad. Luego de pasar los últimos 13 años de su vida bajo una tutela que, según relató, era un infierno, la estrella del pop podrá partir su pastel sin estar vigilada.

Así es, el pasado 12 de noviembre una juez de Los Ángeles ordenó levantar dicha tutela. Y es que la cantante relató en una audiencia pasada que su vida estaba controlada al grado de no poder casarse de nuevo, tener más hijos. También se supo que estaba súper vigilada, tanto que hasta había juntas para revisar sus posteos de redes sociales antes de que pudiera publicarlos.

Lanzan trailer oficial del documental Britney vs Spears 😱

2. Birtney Spears sigue siendo la Princesa del Pop

Aunque no haya estado tan activa, la intérprete de hits como “Toxic”, “I’m a Slave 4 U” y “Womanizer” no ha perdido su trono como Princesa del Pop. Algo que, por ejemplo, se notó durante su batalla por recuperar su libertad, pues colegas como Lady Gaga y Madonna le mostraron su apoyo reconociendo tanto sus derechos humanos como su influencia en el panorama musical.

Además, sus ventas han seguido creciendo y a la fecha están por los 100 millones de copias, además de que sus álbumes están entre los 100 más escuchados de Spotify. Algo importante para, como decíamos, alguien con poca actividad.

Sus últimos lanzamientos fueron los discos Glory en 2016 (con singles como “Matches” ft. Backstreet Boys), y Oops!… I did it again (remixes and B-sides) en 2020. Y en cuanto a conciertos, en 2019 canceló su residencia Britney: Domination. Pero aún así, repetimos, nadie le ha quitado la corona.

3. Birtney Spears está camino a ser una mujer renovada

En un posteo de redes sociales, la popstar reveló que tiene un nuevo medicamento que sí la está ayudando a estar bien. En declaraciones previas, contó que le daban litio para tenerla como dormida, como drogada.

Ahora, según escribió: “Quizá estén sorprendidos porque mis plegarias son muy poderosas ESPECIALMENTE cuando estás con los medicamentos correctos hace apenas un mes. Se siente tan bien simplemente ESTAR AQUÍ. ¡¡¡¡¡ESTOY AQUÍ!!!!! Gracias no a un doctor o a las personas de la tutela… buen Dios mis amigos… ¡¡¡¡¡Es bueno estar AQUÍ y estar PRESENTE!!!!! Ya que puedo REZAR espero que en sólo 3 meses haya un cambio en mí. (…) Me agradezco a MÍ por creer en MÍ”.

4. Ahora sí su futuro depende de ella

El 12 de noviembre que obtuvo su liberación, su abogado Matthew Rosengart dijo afuera de la corte californiana: “Britney es una mujer libre, es una mujer independiente, y el resto dependerá de ella”.

Así que ahora la pregunta de los 64 millones es: ¿Cuándo volverá? La respuesta sobre su futuro profesional solamente la tiene ella. Anteriormente reveló que no volvería a los escenarios mientras siguiera viviendo con la tutela de su padre, Jamie Spears, pero ya se la quitaron.

Mientras tanto, por el lado personal Britney Jean Spears ya puede acceder libremente a su fortuna de aproximadamente 60 millones de dólares. Antes debía pedir permiso para gastar su propio dinero y realizar muchas actividades, como viajar. Algo que hace justo antes de su cumpleaños número 40. “¡¡¡¡Dios gracias por poder salir del país!!!”, escribió en un post junto a su prometido Sam Asghari, con el que ya puede casarse y crear su propio futuro.

Así pues, con las riendas de su vida en sus manos, sus fans a la expectativa, y aunque los paparazzi la vuelven a seguir de cerca, Britney Spears tiene motivos para celebrar sus 40 años de vida.

Hubo quienes pensaron que no llegaría a esta edad cuando se rapó la cabeza, ¿se acuerdan?, pero hoy aquí está: Libre, a punto de casarse, y quizá continuar su carrera como Princesa del Pop.