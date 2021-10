Bienvenidos a la segunda parte de Horrortubre; recomendaciones para el maratón de películas de terror de octubre. La temporada de brujas está cada vez más cerca y en esta entrega encontrarás más recomendaciones para echarte aunque sea una película diaria de aquí a All Hallows.

1. Bayonetta: Destino Sangriento (Disponible en Netflix)

horrortubre

Bayonetta sale del mundo de los videojuegos para protagonizar una película de Anime. La bruja caza ángeles despierta de un sueño de 500 años y debe pelear para saber qué sucedió. La película se enfoca en las primeras entregas de la historia de Sega y Nintendo. Es una opción perfecta si eres fan del anime, SEGA y Nintendo. Lo más valioso de esta película es que fue dirigida por Fuminori Kizaki, director de AFRO Samurai y las secuencias de pelea que respetan el canon del juego.

2. Vampiros vs. el Bronx (Disponible en Netflix)

horrortubre

Una película de terror cómico que se centra en el Bronx y en unos jóvenes que descubren que unos vampiros están ideando un ataque en contra de su barrio. La película es a la vez una crítica sobre la gente blanca y la gentrificación de las zonas populares de los Estados Unidos y específicamente de NY. Es una película simple, muy de TV familiar. Los vampiros son medio genéricos pero entra en ese universo de películas o series como Escalofríos o Le Temes a la Oscuridad en la que los niños deben resolver el problema porque los adultos no les creen.

3. Jason X (Disponible en HBO Max)

horrortubre

Jason X sucede “teóricamente” antes de la pelea contra Freddy Krueger. Pero en esta zona del terror no hay muchas cosas que tengan sentido ya de principio. Pero bueno; Jason fue congelado, ya que no pudo ser aniquilado aparentemente ni por el mismo infierno. Una joven es criogenizada por accidente con él. Han pasado más de doscientos años y ahora el mundo está completamente destruido. Por alguna razón sacan a Jason al espacio y entonces la diversión no para. La película es muy trashy pero divertida y las muertes espaciales son muy creativas. Jason termina con un look y un machete muy futurista que termina siendo la cereza del pastel de esta locura sangrienta.

4. Mr. Pickles (Disponible en HBO Max)

horrortubre

Mr. Pickles no es una película sino una serie pero es imprescindible si eres un amante del terror y el gore. Un border collie que vive en una granja y es el mejor amigo de Tommy Goodman; también es la encarnación del mal y amo del infierno. El abuelo de Tommy es el único que ha descubierto la verdad pero siempre hay algo que impide que le crean. Sin duda es una de las mejores animaciones para adultos de los últimos diez años. El hecho de que esto sea una animación le permite a Mr. Pickles ser ultra violento, incorrecto y épico. Tiene escenas grotescas aptas sólo para los amantes del humor macabro.

5. Oído Caníbal (Disponible en Amazon Prime Video)

horrortubre

“Un proyecto experimental de Canal+”. Así es como se presenta esta inquietante película que juega con el “terror” a través de la cámara y su calidad de imagen. Es una reflexión sobre la forma en la que nos comportamos en las redes sociales y los peligros de exponer nuestra información a completos desconocidos. La película tiene muy poco presupuesto, en realidad se lanzó como una mini serie. No es un hit, pero la mala calidad de producción es un mal viaje incómodo e interesante.

6. In Fabric (Disponible en Amazon Prime Video)

horrortubre

Una producción del ya legendario estudio A24. El terror que esta productora ha publicado en ocasiones es muy raro. Como en El Faro, por ejemplo. Pero aún tenemos ciertos traumas y muchas preguntas sobre ese retorcido momento de nuestras vidas. Esta película trata sobre una maldición en un vestido rojo. Probablemente has visto y te has enamorado o aterrorizado de muñecos asesinos, animales asesinos, insectos asesinos, manchas asesinas pero… Que tal un vestido asesino. Todo es mucho más profundo que eso pero es una muy grata sorpresa de un increíble director que incluso ha trabajado con Björk, así que es garantía de que es algo: Muy interesante, pero muy estraño.

7. Santo y Blue Demon: El Mundo de Los Muertos (Disponible en Blim y YouTube)

horrortubre

El terror en México tuvo una época en la que nada podía hacernos daño gracias a nuestros héroes de la lucha libre. El Enmascarado de Plata y Blue Demon fueron dos de los personajes más admirados y respetados en la década de los 70. Así que una buena manera de explotar el cine de terror en México sin duda fue incluirlos para demostrar que aquí, todas las alimañas y monstruos que aquejaron al mundo, con el dúo del pancracio, a nosotros nos hacían los mandados. En esta película aparece Pilar Pellicer actriz legendaria de nuestro cine nacional.

8. Locura de Terror (Disponible en Blim y YouTube)

horrortubre

Tin Tan también le entró al mundo del terror con esta película. Para evitar a su suegra, Tin Tan finge demencia y le sale tan bien que lo terminan encerrando en un manicomio que parecería una sucursal de Hydra o de Arkham ya que además de locos y asesinos Tin Tan tiene que lidiar con monstruos y experimentos de los doctores del hospital. La escena del derretido es una maravilla que no te puedes perder.

9. Abracadabra (Disponible en Disney Plus)

horrortubre

Hay veces en las que Disney se da ciertas libertades. Algunas de esas libertades terminaban en películas muy raras con efectos muy raros e historias extrañas que con el tiempo se han hecho muy entrañables. Y para Halloween una de las que tenemos disponible gracias al stream es Hocus Pocus. En la que unas brujas de Salem son liberadas y desean acabar con el pueblo que las condenó con números musicales, explosiones y chistes suaves. La película fue pensada como algo mucho más aterrador pero después en la edición decidieron cambiarla para que los niños fueran los verdaderos protagonistas de la historia.

10. Frankenweenie (Disponible en Disney Plus)

horrortubre

Una fantasía de Tim Burton que formó parte de sus primeros trabajos e intentos como cineasta. Tim hizo un cuento inspirado en Frankenstein pero adaptado a un jovén y su mascota. Pasaron muchos años y Tim Burton se convirtió en un dios del cine oscuro para niños. Entonces decidió llevar esa película a la animación cuadro por cuadro. A pesar de que la primera versión tiene mucho valor histórico, Frankenweenie del 2012 es muy emotiva para los fans y para los que simplemente gustan de este director y sus historias. La película está en blanco y negro porque así fue como se hizo la primera versión de Frankenweenie de 1984.

Ya tienes algunas recomendaciones para continuar el gran maratón de horrortubre 2021. Espera nuestra tercera y última parte de este año muy pronto.

Horrortubre: 31 Películas de terror imperdibles Pt.1