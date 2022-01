Vacación es el proyecto alterno de Caloncho y El David Aguilar, dos cantautores mexicanos que crean paisajes sonoros para vivir emociones intensas gracias a composiciones con toque de géneros musicales del pasado como los boleros o el bossa nova.

En Chilango tuvimos la oportunidad de entrevistar a El David Aguilar de Vacación para conocer a fondo uno de los mejores proyectos independientes de México. En la entrevista platicamos acerca de las vacaciones perfectas, los beneficios de caminar en la Ciudad de México, el proceso creativo del dúo y la intimidad de su próxima presentación en vivo en el Carnaval de Bahidorá 2022.

Chilango: En los últimos tiempos que hemos estado atados a un lugar fijo debido a la pandemia ¿Cómo ha cambiado en ti la percepción de una vacación para ti? ¿Cuál sería tu vacación perfecta?

Chilango: Siguiendo la temática de hacer cosas que disfrutas. Tienes un rito de caminar a todos lados en la Ciudad de México. ¿Cómo esta actividad te ha transformado como persona y artista?

Vacación: Me ha transformado de muchas maneras. Tengo un Afuerismo que dice lo siguiente: “Desde que me voy caminando a todos lados, tengo más los pies en la tierra”. Caminar me da realidad, me hace probar el mundo. Me desdigitaliza un poco, porque si no me doy cuenta y estoy usando el teléfono una tarde me puede anochecer.

Puedo pasar toda la tarde pegado en el teléfono, metido en las redes sociales o en una plataforma nada más chismeando. Entonces caminar me ha desprendido de eso, porque a pesar de que camino escuchando audiolibros o música voy observando la ciudad. Voy caminando. Sintiendo el piso. Voy viendo las calles. Estoy viendo a los vendedores. Voy viendo a la gente. Voy viendo a los peatones y a todo tipo de personajes.

Caminar me da realidad. Me ha permitido estar en contacto con la creación de un mundo más real.