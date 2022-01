Un estudio reveló que para protegerte del COVID el amor podría ayudarte... ¿Quieres protegerte del coronavirus? Vacúnate y llámale a tu crush

Desde que inició la pandemia, El Buki ha andado muy reflexivo al respecto. Hace un tiempo tuiteó: “Si no huele, no salga” y ahora volvió a sorprender con otro tuit en el que aseguraba que el puerco COVID que ya nos tiene hartos es como el amor, en lo que averiguamos si es exceso de tiempo libre o una típico caso de “si no la controlas no la uses”, resulta que si hay una relación entre el virus y el amor. Así que si quieres protegerte del coronavirus, checa esta info.

El #COVID19 es como el verdadero amor: unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron… — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) January 12, 2022 ¿Quieres protegerte del coronavirus?

De acuerdo con Ignacio Camacho Arroyo, académico de la Facultad de Química de la UNAM; cuando nos enamoramos aumentan las defensas contra cualquier microorganismo. Pues se modifica la actividad del sistema inmune y este genera más defensas contra los microorganismos que podrían enfermarnos; incluido “el bicho”. El académico asegura que si andas flechadx es mucho más probable que tu cuerpo luche mejor contra el virus.

Y es que, como ya sabemos; “el amor coloca y transforma lo que toca”… Especialmente en la primera etapa; La actividad cerebral se modifica de manera selectiva en diversas regiones del sistema nervioso central. Cuando comienza el amorts, se activa el hipotálamo; que está involucrado en el despliegue de la conducta sexual. No solo nos entran las ganas, sino que se activan las áreas relacionadas a la confianza y se desactivan las que tienen que ver con el juicio y la percepción de la realidad. luego por eso pasa lo que te platiqué…

¿Quieres protegerte del coronavirus?

Amor vs COVID

“Estos cambios en los niveles hormonales, al igual que los que ocurren en el cerebro, son temporales y varían de pareja a pareja, dependiendo de cómo se den los primeros meses de relación. Muchos autores dicen que en los primeros tres o cuatro meses ya se empiezan a restablecer algunos de los niveles previos al enamoramiento”, puntualizó el académico de la FQ.

Silentro… pero con vacuna de por medio.

La pandemia no ha sido impedimento para buscar el amor. Sin embargo, de acuerdo con un sondeo realizado por la Universidad del Valle de México; un nuevo requisito se ha hecho presente para 80% de la población; la vacuna. Las personas declararon que, debido a la pandemia, tendrían mayor cautela para elegir pareja e hicieron especial énfasis en que parejas potenciales deberían estar vacunadas. Así que si eres fan de Paty Navidad y sigues con tus malviajes del nanochip, lamento decirte que tus posibilidades de hallar el amor, o algo de placer, disminuyen considerablemente.

¿Quieres protegerte del coronavirus?

Además de eso, la universidad también encontró que el confinamiento durante el pico de la pandemia, afectó negativamente a 44% de las relaciones. Pero no hay que desanimarse. Cuando algo se termina, da lugar a nuevos comienzos. Así que si ya estás vacunadx y sigues el protocolo de seguridad, pero quieres protección extra, deja que el amor te encuentre. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar?

Si te enamoras, o ya andas bien claveles, no olvides seguirte cuidando.

Fictio MX: Pelis de ciencia ficción de a grapita y en línea