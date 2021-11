La buena vibra de Electric Guest se sentirá en el Corona Capital, pero antes de eso tuvimos una charla con su vocalista, Asa Taccone.

Con una década en la escena musical, Asa Taccone aún no puede creer que apenas vaya a ser la primera presentación de Electric Guest en México, pero así será. Y es que él tiene sangre boricua y ha venido varias veces como turista. Pero esto se acabará el 20 de noviembre que suban al escenario del Corona Capital, algo que lo tiene muy emocionado.

A 10 años de carrera, tocarán por primera vez en México

Asa Taccone (vocalista y compositor) y Matthew Compton (multi-instrumentalista) integran la banda Electric Guest, que se ha ido haciendo de un nombre con su propuesta de Indie-pop-rock-electrónica. A la fecha tienen tres discos y un puñado de buenas canciones. Y desde el 12 de noviembre están de vuelta al ruedo con el Higher Vision Tour.

Un regreso que, según nos cuenta Asa, tuvo su momento de pánico cuando el primer día de ensayo perdió la voz. Él lo atribuye a 19 meses de no cantar y un leve resfriado. Afortunadamente cuando hablamos con él ya se escucha mucho mejor, y tiene la energía muy arriba para darlo todo.

“Ha sido muy divertido tocar. Dicen que te toma como 40 conciertos para realmente entrar en onda, pero luego de unos 10 nosotros ya estamos así. Ha sido divertido volver, tocar, y esa energía”, dice con una sonrisa el cantante de sangre puertorriqueña por el lado paterno, y quien además confiesa que habla poquito español y “practicaré en México”.

Goss esta listo para rockear en el Corona Capital, comer, turistear y hasta grabar canciones

¿Cómo les cayó la noticia de que vendrían a tocar al festival Corona Capital?

“He escuchado que es un festival increíble. He estado yendo a México en los últimos ocho años, y personalmente me encanta la Ciudad de México. La encuentro muy diferente a Estados Unidos, con una vibra cálida, familiar, acogedora, es culturalmente muy diferente.

“Así que estoy muy emocionado, nunca he dado un concierto ahí, así que tengo curiosidad del público, la energía. Pero si es como se ve la gente, creo que va a ser una buena vibra”, dice confiado.

Sobre lo que podemos esperar de su presentación, dice que será un setlist equilibrado de sus tres discos: Mondo, Plural y Kin. Al ser sólo 40 minutos, elegirá bien lo que tocarán.

Sobre la rola latina… que podría no sonar en el Corona Capital

Pero una de las rolas que no tienen contemplada, aunque todo podría cambiar, es precisamente la que tiene vibra latina: el remix de “Freestyle” que Electric Guest lanzó este año. Con sabor latino, además de incorporar al reggaetonero puertorriqueño Darrell tirando líneas en español, tiene al vocalista encantado.

“Estaba pensando desde hace tiempo en la idea de un remix, y que me gusta cuando algo es my diferente. Pensaba: Alguien debería hacer algo para que sea como una canción completamente nueva… y es tan diferente. Nuestra canción es muy rápida”, y entonces se pone a tararearnos un poco de la original y del remix.

Acto seguido, cuenta el vocalista, “Rvssian la escuchó y preguntó si podía darle la vuelta y hacerla en reggaeton, y nos quedamos de oh wow. Así que no es ni un remix, es una canción diferente. Y luego Darrell, siempre he sido súper fan, así que estaba sorprendido cuando Rvssian dijo que lo iba a conseguir para rapear en la canción. Fue todo una sorpresa para mí”.

Lamentablemente no pudieron conocerse por la pandemia, él grabó su parte del video en Los Ángeles, y Darrell en Miami. “Pero todo funcionó bien”, dice con otra sonrisa.

Con ganas de meterle más onda latina a Electric Guest

¿Esta experiencia te dejó con ganas de hacer más canciones con onda latina y cantar en español?

“Definitivamente. Sin duda me encantaría. Creo que al menos los últimos cinco años en Estados Unidos todo es latino. A veces me pregunto si es la música que más domina a nivel mundial. Y ahora ha explotado aquí, todo mundo está tratando de hacer algo latino, pero yo quiero hacerlo con buen gusto. No quiero hacer algo que sea demasiado, pero sí, amo la vibra y definitivamente lo haré”.

Además tuvo el OK de su papá, el productor de teatro Tony Taccone. “Él es más old school, le laten las cumbias pero creo que estaba de ‘ok, quieres hacer un poco de cosas latinas’. Quizá me vea como un chico blanco. Pero siempre está orgulloso, es nuestro fan número uno, viene a todos los conciertos. Me sorprende que no vaya a ir a México, aunque probablemente termine volando para allá”.

Y otra persona importante para él sabe que habría amado el remix: Su abuela puertorriqueña. Lamentablemente falleció justo antes del estreno, “pero se hubiera vuelto loca con esta canción”.

Hablarle sobre su lado latino hace que le brillen los ojos, pues asegura que tiene un gran peso en su vida: “Creo que mi mayor influencia cultural es mi familia paterna. Mi abuela puertorriqueña era la maestra de español, ella nos enseñó lo más que pudo y lo hablábamos mucho en casa”. Aunque confiesa que ha perdido mucho del español, “pero quiero volver a hablarlo, ser fluido y hacer más cosas latinas porque amo la energía”.

Asa está listo para irse de shopping, comer y hacer música en la CDMX

Este viaje a la CDMX, Asa Taccone de Electric Guest lo aprovechará para regresar a lugares conocidos y que le laten mucho.

Ya que has venido mucho como turista, ¿a qué lugares quieres volver?

“Me encantan las tiendas de segunda mano, y hay una tienda que se llama Goodbye folk, que me encanta. Hay un par de restaurantes, en uno sólo contratan ex convictos, otro que es Lardo que creo que está en la Roma o la Condesa. Yo sólo quiero comer y relajarme, porque me voy a quedar dos semanas”.

¿Eres de los que exploran nuevos lugares?

“Sí, me encanta. Además tengo amigos allá. Hay una chica llamada Vanessa Zamora que también es artista, y quiero ver uno de sus shows. Y sólo conectarme con amigos”.

¿Y qué tal buscar colaboraciones para el futuro?

“Sí, quiero hacer algunas sesiones mientras esté ahí. Así que espero conectarme con otros artistas”.

Muchos extranjeros que vienen se mueren por comer tacos, ¿pero qué hay de ti?

“¿Sabes lo que me encanta? El consomé. Eso me encanta, y lo como cada vez que voy a la Ciudad de México. Y cuando fui a Oaxaca, tienen las sopas más increíbles ahí, me encantaron”.

Crédito: Jimmy Fontaine/Warner Music

Lo siguiente para ellos será lanzar un ep y un disco en 2022, además de hacer gira. Y de nuevo habla sobre que apenas debutarán aquí: “Hemos sido una banda por 10 años y no sé por qué no hemos tocado ni una vez en México. No tengo idea. Siempre hemos querido ir, así que espero el próximo año también podamos tener un montón de conciertos, eso sería increíble”.

Mientras tanto, Electric Guest tocará por primera vez en tierras mexicanas en el Corona Capital. Para verlos y llenarse de su vibra, hay que lanzarse el sábado 20 de noviembre a las 5:40 p.m., al escenario Viva Aerobus.