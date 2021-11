Después de un año de espera, regresa uno de nuestros festivales favoritos de música: el Corona Capital, y viene aumentado y recargado de sorpresas, bandas muy chidas, y protocolos sanitarios para cuidarnos todos.

El sábado 20 y domingo 21 de noviembre, exactamente en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, disfrutaremos nuevamente de este mega evento que es un referente de la música alternativa. Cantaremos al ritmo de bandas míticas como Tame Impala, Twenty One Pilots, The Whitest Boy Alive, Khruangbin , The Kooks, LP, St Vincent; y rasparemos la chancla con los beats de Disclousure, Flight Facilities, Rüfüs Du sol, y Ela Minus, entre otros.

Además, conoceremos nuevas y frescas propuestas que la están rompiendo, como Pabllo Vittar, Hamzaa, Cautius Clay, 070 Shake, Dayglow, entre otras joyitas, que, aunque vengan en letras chiquitas, prometen grandes actos. Esta edición es la oportunidad perfecta para explorar nueva música, ya que está compuesto, tanto de artistas ya posicionados, como por banditas y solistas emergentes que valen mucho la pena.

La salud depende de todos los asistentes, no solamente de los organizadores, por ello, se llevarán a cabo varias medidas de seguridad sanitaria que debemos respetar: uso de cubrebocas (excepto al consumir alimentos o bebidas), desinfectar tus manos constantemente y respetar, dentro de lo posible, la sana distancia. Pero además, para agilizar tu acceso podrás tramitar el FastPass, que lo obtendrás con tu certificado completo de vacunación, o con una prueba PCR negativa realizada un día antes del evento.

Para tu comodidad, tienen una app que podrás descargar días antes del festival con información de áreas de comida, bebida, sanitarios, horarios, mapa, y otras amenidades. Además tendrán lockers, que funcionan independientemente del boleto que hayas comprado.

Acerca de la comida ni te preocupes, tendrán opción de todo, desde veganas, vegetarianas, sin gluten, kosher, con grasita, sin grasita, postres, y todo lo que necesitas para estar bien nutrido mientras la pasas bomba. Este año se acercaron varias propuestas gastronómicas que nacieron durante la pandemia, tal como Garri’s Hot Chicken, y sus sándwiches de pollo increíblemente jugosos y crujientes (búscalos en el área PLUS). Y la bebida ni se diga, prometen mantenernos hidratados con la clásica chela de litro de conciertos, hasta coctelería variada, y bebidas sin alcohol para los conductores designados.

Pero volvamos a la música, el Corona Capital tendrá 5 escenarios. Comienza todo a las 2:30 y acaba a las 12, este año se une por primera vez Viva Aerobus como patrocinador y tendrá su propio escenario: el Viva Tent. Ahí podrás disfrutar de la voz melosa de Electric Guest, los guitarrazos de Slowthai, y los ricos sintes de Ela Minus, y Flight Facilities, entre otros talentos.

Además no puedes perderte las sorpresas que tendrán para ganar desde vuelos nacionales, accesos a su hospitality, además de muchas otras sorpresas. Para ganar uno de estos premios en el festival, debes participar en su activación, tendrás que “llegar alto con Viva” y subir por una cuerda únicamente utilizando brazos y piernas hasta el punto más alto.

Si te llevas los pases a su hospitality, serás de los afortunados que estará en la pura gozadera, pues desde la comodidad de este espacio disfrutarás de: vista privilegiada a alguno de los escenarios, alimentos y bebidas, baños privados, espacios cómodos para descansar e incluso cargar tu celular. Como verás, estos pases valdrán mucho la pena.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON VIVA AEROBUS.