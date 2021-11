Después de cinco añotes de no pisar nuestras tierras, Justin Bieber ofrecerá 3 conciertos en México en 2022. Acá todo el chisme.

Justin Bieber volverá a México en 2022 con su Justice World Tour, un reencuentro muy esperado por sus fans. ¿Cómo no perdértelo? Aquí te decimos.

Han pasado más de cinco años desde la última vez que Justin Bieber vino a cantar a México, pero por fin regresará en la primavera del 2022. El canadiense traerá su Justice World Tour con tres conciertos, uno de ellos en el Foro Sol. ¿Qué debes saber para estar ahí?

Esto debes saber para no perderte a Justin Bieber en México

¿Qué traerá Justin a nuestro país?

El popstar canadiense Justin Bieber planeaba comenzar su Justice World Tour en el verano, pero ante la pandemia por COVID-19 lo retrasó a 2022. Ahora, comenzará en febrero en Estados Unidos, irá a Europa, Asia, Australia, y más, y se extenderá hasta marzo de 2023.

En este recorrido por más de 20 países, con más de 90 conciertos, presentará tanto los éxitos que le dieron fama mundial, como las canciones de lanzamiento reciente en su álbum Justice. Aunque es pronto para conocer el setlist, sus fans esperarían que cantara nuevas como “Holy”, “Peaches”, “Ghost”, o clásicos de su discografía entre los que podemos mencionar “Baby”, “As long as you love me” y “Never say never”.

Esta última tiene altas posibilidades de sonar, pues la lanzó con Jaden Smith, a quien anunció como uno de los artistas invitados a este tour mundial. Además lo acompañara ¿Téo?, y en ciudades selectas estarán Eddie Benjamin y Harry Hudson.

¿Cuándo serán los conciertos del popstar canadiense?

Anótale bien, porque no será uno sino tres los shows que dará el cantante en nuestro país. Y, si eres fan de hueso colorado y la economía te lo permite, en una de esas te quieres lanzar a todos:

22 de mayo: Estadio de Beisbol, de Monterrey

23 de mayo: Estadio 3 de marzo, de Guadalajara

25 de mayo Foro Sol, de la Ciudad de México

¿Cuánto gastaré para ver a Justin Bieber en México?

Aquí viene la parte no tan buena, pues la boletiza se pondrá dura. En primer lugar, porque habrá miles de fans, beilebers, que quieran velo, y en segundo por los precios. Aquí te van los de la CDMX, ve haciendo cuentas de una vez:

Platino: $4,180.

$4,180. Oro: $3,680.

$3,680. Rosa : $3,080.

: $3,080. Morado: $2,580.

$2,580. Azul : $2,080.

: $2,080. Standing floor B back : $980.

: $980. Verde A : $1,780.

: $1,780. Naranja A : $1,480.

: $1,480. Verde B : $1,080.

: $1,080. Naranja B : $780.

: $780. Verde C : $550.

: $550. Naranja C: $380.

La pre-venta Citibanamex para el Foro Sol será este 18 y 19 de noviembre, y arrancará a las 11:00 a.m. La venta general iniciará a la misma hora, pero del 20 de noviembre. Será en Ticketmaster y taquillas del lugar.

Y si te quieres lanzar también a sus conciertos en provincia, la pre-venta es el 17 y 18 de noviembre en Banco Azteca. Al término, será la venta general. Los precios se darán a conocer en Superboletos.

Así que, ¿listo para abrir la cartera y lanzarte a ver el Justice World Tour de Justin Bieber en México?