Algunas de los autores de estas canciones dicen que sólo fue un sampleo, otros que tan sólo una actuación. Algunas suenan muy reales...

Porque “los sonidos del amor” también se pueden convertir en música

El tema de este mes en Chilango es el sexo y los lugares bizarros para co*er en la CDMXXX. Así que para que agarren inspiración y creatividad, nos pusimos a recopilar rolas que se hicieron a partir de sampleos de gente teniendo relaciones sexuales.

Pese a que la música y el baile han estado relacionados con el acto horizontal más entretenido desde la prehistoria, el uso de los sonidos del placer podría remontarse a los 60’s cuando se vivió el verano del amor. Antes de que San Francisco viviera el mencionado verano del amor o de que el idealismo se alimentara de la primavera de Praga; los Beatles hicieron una de las primeras alegorías al sexo en una rola pop con “Girl” del Rubber Soul en 1965.

Los bailes del cine que por poco nos provocan un orgasmo

Sin embargo, más allá de un suspiro de Paul McCartney; muchos productores y DJs han utilizado los gemidos para hacer rolas para romper la pista de baile o que los más puritanos terminan negando con la cabeza en señal de desaprobación.

Las rolitas que emergieron del delicioso

7. Serge Gainsbourg & Jane Birkin – Je t’aime moi non plus

Esta canción fue planeada originalmente entre Serge y Brigitte Bardot pero el esposo de la sex symbol se opuso a la difusión del tema. Poco después el francés, que es sinónimo de sexualidad, volvió a grabarla con la actriz Jane Birkin. Pese a las declaraciones de amor y de deseo sexual que hay en la rola, Gainsbourg asegura que no hubo sexo durante la grabación… porque en vez de sencillo mejor sacaban un disco doble y un sextape.

6. Kiss Kiss Kiss – John Lennon & Yoko Ono

Ah no esa no es, es esta:

Mucho se ha hablado de cómo la relación entre John y Yoko estaba marcada por la co-dependencia y las peleas constantes, sin embargo su apego sexual era también muy sonado. En esta rola de 1980, del último disco de Lennon, Double Fantasy, podemos encontrar un explosivo orgasmo de Ono.

5. Best Song Ever – One Direction

Para los lectores más centennials, tenemos este track de la mítica boy band que nos dio a dioses como Louis Tomlinson o el mismísimo “Guaremeloshuga” Harry Styles. Según comentaron los jóvenes los gemidos y voces femeninas provinieron de una mucama del hotel donde grabaron.

4. Great Gig In The Sky – Pink Floyd

Esta rola estuvo en el centro de la polémica y no tanto porque el track del Dark Side Of The Moon sea una alegoría a una relación sexual, más bien porque la interprete, que de hecho era una camarera, cuando grabó la canción, no fue acreditada en las regalías como se debía. Pero no se preocupen… Ahora podemos descansar tranquilos ya que la mujer que interpretó las vocales ya fue bien recompensada.

3. Breathe On Me – Britney Spears

Recientemente la Princesa del Pop reveló que su padre le ha estado oprimiendo con el tutelaje que ejerce sobre ella. Sin embargo, Britney se encuentra en su mejor momento en años al tener derecho a elegir su abogado y que mejor para celebrarlo que esta rola donde canta con una entonación más sexual que Golden Choice en la madrugada.

2. Push It – Salt-N-Pepa

Este clásico ochentero se ha vuelto mucho más safe o fácil de escuchar en un entorno familiar con el paso del tiempo, pero en 1986 este track era sinónimo de promiscuidad para algunos detractores porque se podría traducir a “empújala, empújala muy bien”.

1. Aphex Twin – Windowlicker

Richard D. James es uno de los productores más clavados de todos los tiempos al punto de que se compró un submarino para hacer rolas o en este caso, para crear un track con base en distintos sonidos guturales y gemidos que se cree provienen de sí mismo. Además de que la rola es un gran tema, combinado con el video de Chris Cunningham es una obra completamente transgresora.