Bravo Fest celebrará su segunda edición con música para todos los gustos y generaciones. Agarra camino pa' Texcoco que se va a poner muy bueno

La agenda de conciertos y eventos masivos sigue llenándose. Esta vez se trata del Bravo Fest 2022, el cual ya anunció su segunda edición en el Rodeo Texcoco, en el Estado de México.

Inspector, Comisario Pantera, Raztlán, Dharius, El Gran Silencio, MC Davo y Alex Lora, entre otros más; serán los encargados de poner a bailar a todos los asistentes. En este evento habrá algo para todos, ya que además de ritmos como rock y hip hop, se suma el ska, pues Salón Victoria y Royal Club también participarán.

Bravo significa la oportunidad de ver a bandas con una larga trayectoria y que incluso habían permanecido alejadas de los escenarios, sin embargo, también podrás escuchar bandas conocidas y nuevas del mundo indie como; URSS Bajo el Árbol y Baby Aventurero.

Ahora que si te urge raspar la suela, pues no te puedes perder la participación de Sonido la Changa de Don Ramón Rojo quién será el encargado de armar el bailongo con sus sonidos, que ya son legendarios, y parte de la identidad de la CDMX.

Igualmente, habrá batalla de bandas, ya que “Buscando al más Bravo” es una iniciativa del festival para realizar una búsqueda de talento nuevo. La agrupación seleccionada podrá participar en el evento, abriendo la jornada.

Bravo Fest boletos

Los boletos pueden adquirirse a través de Boletia (te dejamos por acá un link), y puedes llegar al lugar en el metro, la línea A, te deja en La Paz, estación que está a 15 minutos del lugar. Si vas en auto, recuerda que el Centro de Espectáculos Rodeo Texcoco no tiene estacionamiento oficial, no obstante, podrás encontrar varios alrededor de la zona. Los organizadores del evento recomiendan que no dejes tu nave en la calle y optes por un lugar establecido para mayor seguridad. Si te lanzas, no olvides llevar tu cubrebocas y cumplir con el protocolo de seguridad.ç

Cuándo: 19 de febrero

Cuánto: 200-500 pesos

Dónde: Centro de espectáculos Rodeo Texcoco. Kilómetro. 25.5, Carretera Federal México-Texcoco, Portezuelos.

