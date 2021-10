Con dos shows en Parque Bicentenario, la legendaria banda de rock gótico Bauhaus dio el banderazo oficial a los conciertos en la CDMX.

Desde la semana pasada, llegó a la CDMX el tan esperado semáforo verde y con él los primeros conciertos masivos después de más de dos años de distanciamiento social, y quién más que Bauhaus para acabar con la sequía musical.

La banda conformada por Daniel Ash, Peter Murphy, Kevin Haskins y David J, ofrecieron dos shows en el Parque Bicentenario, un venue que ha sido poco explorado, pero que tiene mucho potencial para albergar conciertos de la talla de agrupaciones como Bauhaus.

Bauhaus acabó con la sequía de conciertos en la CDMX

Al caer la noche, todo se volvió más intenso y tras unos minutos de oscuridad total en el escenario, un luz apareció y con ella los vampiros del rock, anunciando la profana noche de la que seríamos testigos.

Bauhaus demostró en unas horas que la experiencia, actitud y pasión por la música lo es todo, pues quienes entre broma y broma esperaban una banda decadente, se llevaron un gran sorpresa.

Se toparon con Peter Murphy dando cátedra de cómo ser un verdadero showman y que los años solo agregaron más misticismo y oscuridad a lo que de por sí ya era excepcional.

Un setlist a la altura de la ocasión

La música de Bauhaus es de por sí legendaria, conformada por grandes éxitos, pero lo que escucharon los chilangos el domingo fue lo mejor que la banda ha dado a lo largo de sus 5 discos.

“Rosegarden Funeral of Sores”, “Double Dare”, “In Th Flat Field”, “The Pasion of Lovers” emergieron de los instrumentos y voz de la agrupación, emocionando a los ahí presentes y en algún momento hasta los hicieron bailar con “Kick in the Eye”.

Terciopelo, cadenas y el peculiar olor a cuero inundaron el show de Bauhaus

Si bien, no hay concierto sin música, tampoco lo hay sin público, y el público que se dio cita en el Parque Bicentenario para ver a Bauhaus hizo gala de que hasta en el vestir hay fuertes mensajes.

Capas de terciopelo, gabardinas de cuero, botones marca diablo, impresionantes máscaras y rostros maquillados se pudieron apreciar en aquel escenario.

Sin miedo a equivocarnos, esa noche se ha convertido en una que muy pocos tuvieron la fortuna de presenciar, pero que siempre se recordará cuando se haga la pregunta: ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste después de la pandemia?