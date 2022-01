El inicio de un nuevo año siempre trae la necesidad de cerrar ciclos y abrir nuevas oportunidades, cambiar hábitos, tener propósitos y objetivos personales significativos que esperamos cumplirlos de la mejor manera posible. Y con todo ello, también genera la necesidad de un cambio de look, de vernos y sentirnos diferente para darlo todo, enfocarnos en nuestro bienestar emocional y físico y darnos un apapacho.

Aquí te damos 3 formas en las que puedes renovarte para recibir el inicio del 2022.

Renueva tu closet con las rebajas de invierno

Ya pasó la locura navideña en la que todas las tiendas están llenas, se acaban pronto las tallas y que los precios no son muy favorecedores. Afortunadamente, en enero es distinto, hay rebajas y descuentos, además de que no hay tanta gente de compras. Aprovecha esta temporada para renovar tu closet, darte unas prendas para un cambio de look más actual o funcional.

Antes de ir al shopping, te recomendamos hacer una limpieza y organización de tu guardarropa actual, te darás cuenta de los calcetines con hoyitos, de que necesitas nueva pijama para el home office, de los colores y texturas que te sientan bien y lo que en verdad necesitas para complementar tus outfits.

Cambia de look

Con el encierro de los meses pasados, lo que menos visitamos fue la estética, tanto que provocó que cerraran el 15% del total de negocios dedicados a la belleza en nuestro país, de acuerdo con cifras del Cámara Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico (Camief). Dejamos crecer las raíces, o la barba, el fleco tuvo mordidas de burro, nos inventamos mascarillas en casa, y extrañamos dejar nuestra cabellera en manos de un profesional, sin embargo, es tiempo perfecto para estrenar un cambio de imagen, probar un nuevo corte o coloración, hacernos un tratamiento hidratante o reparador, regalarnos un facial, o dejar que te enchulen la barba.

Si quieres andar en la onda actual, las tendencias de 2022, según los expertos, se inclinarán por las melenas morenas con mechas y luces que luzcan naturales pero que le den un toque de luminosidad al rostro, seguirán los cortos estilo bob o largos. En caso de las barbas, sigue de moda tenerla corta y bien definida o tupida pero sin dejarla larga, puedes colorar tu pelo para hacer un contraste muy cool.

Renueva tus espacios

Si ya traes buen look, también lo merecen tus espacios, tener un buen entorno ayuda al bienestar, tanto que por eso existen decoradores de interiores o hasta técnicas como el feng shui para crear espacios que generen armonía. Por eso es importante darle una atención especial a tu hogar u oficina, escombrar lo que ya no necesites, o que no usaste el último tiempo, cambiar de lugar los muebles, darle una manita de gato a la pintura e intentar tonos nuevos.

Intenta incorporar el color del año según pantone: Very Peri (17-3938) que engloba las cualidades de los azules y, al mismo tiempo, cuenta con un matiz rojo violáceo. Un color que da una actitud alegre y animada, así como una presencia dinámica que estimula la valentía de crear y una expresión imaginativa.

