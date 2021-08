Acompañamos a la artista mexicana Tierra y Tinta en una de sus pintas casuales en un skate park en la CDMX.

¿Alguna vez has observado detenidamente el arte urbano de nuestra ciudad? ¿Te has percatado del sinfín de formas que adornan nuestros muros, calles y postes? Para Dulce, este acto de contemplación transformó el rumbo de su vida y le permitió conocer su verdadera vocación. Dulce es Tierra y Tinta, y es una artista que conoces; solamente no habías prestado atención.

Hasta hace tres años, esta joven mexicana ejercía como abogada y, en sus escasos ratos libres, practicaba dibujo. Sin embargo, el llamado del arte insistió con fuerza en su vida hasta que decidió dejarlo todo y escuchar su voz interior.

Encontrar un estilo y definir una voz

“Fue como un despertar, ¿sabes? De pronto supe que quería dedicarme al arte y simplemente me animé a hacerlo”. Tras renunciar a su empleo, adoptó el pseudónimo de ‘Tierra y Tinta’ y se transformó en artista de tiempo completo.

Desde esos inicios, la inspiración le llegaba a Dulce en las calles de nuestra capital. “Me gusta vagar y detenerme a observar el arte urbano; así he encontrado increíbles piezas en los muros y me pregunto ¿por qué no lo intento yo también?”

Su labor comenzó con el tatuaje handpoke, poco después probó con graffiti, cianotipia, acrílico, hoja de oro y serigrafía. Actualmente, estas técnicas enmarcan sus inconfundibles dibujos de cuerpos y rostros de mujer. Sobre su significado, Dulce nos comparte: “Suelo mostrar al exterior una imagen masculina, tal vez para evitar situaciones como el acoso callejero. Pienso que el arte le da equilibrio y voz a mi parte femenina que existe en un espacio más íntimo”.

Tierra y Tinta conquista el espacio para patinar con vulvas

Este empoderamiento femenino llega a su culmen con las icónicas vulvas sacralizadas. “La sexualidad continúa siendo un tabú o un pecado para muchos, pero es una parte esencial del ser humano. Por eso quise compaginar en una imagen los contrastes entre la sexualidad y la religión”.

Aunque su obra lucha contra los estigmas que existen en torno al sexo, Dulce también busca reflejar su carácter más sagrado. “La sexualidad libera energía y tiene vínculos con el alma; mis piezas muestran esa conexión con el universo que alcanzamos en la intimidad”.

Hasta ahora el camino no ha sido fácil, pero el arte le ha brindado momentos gratificantes: “Suelo pintar cuando me siento bien, entonces las personas me han dicho que mis dibujos les transmiten esa sensación cuando los encuentran en las calles. Me gusta pensar que el arte nos ayuda a generar conexiones especiales con nuevas personas”.

Ahora ya lo sabes; la próxima vez que deambules por la ciudad, no dejes de observar el colorido arte callejero que nos rodea, ¡podrías encontrarte con una obra de Tierra y Tinta!

Desde hace tres años, ‘Tierra y Tinta’ se dedica a desarrollar diversas técnicas artísticas urbanas. Sus intervenciones se caracterizan por la presencia de rostros, vulvas y cuerpos femeninos en comunión con el Universo.

Si quieres conocer más de su obra, sigue su cuenta de Instagram @TierrayTinta y date una vuelta por Parque Lira, ahí verás una vulva que claramente es de Tierra y Tinta.