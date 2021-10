Por medio de una exposición temporal y presencial, podrás adentrarte en el quehacer fotográfico de Francisco Toledo en San Ildefonso.

Ya podemos visitar la exposición de Francisco Toledo en San Ildefonso. A dos años de su fallecimiento, la obra pictórica del artista y luchador social oaxaqueño se ha consolidado como una de las más reconocidas a nivel mundial. En esta ocasión, podremos conocer su faceta como fotógrafo gracias a la nueva muestra temporal de Francisco Toledo en San Ildefonso. ¡Checa los detalles y lánzate a conocerla!

Visita la obra de Francisco Toledo en San Ildefonso

Desde el pasado 1 de octubre, el Colegio de San Ildefonso anunció su reapertura y reanudación de actividades presenciales; en este contexto, se ha dado a conocer una nueva exposición temporal que llega en formato presencial. Se trata de Lu´Biaani. Francisco Toledo y la Fotografía, la cual busca reconocer la impronta del artista en el ámbito del arte fotográfico.

Esta muestra retoma la producción de Francisco Toledo antes de decantarse por la pintura. En ese tiempo, el artista oaxaqueño entró en contacto con la obra canónica del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo en la biblioteca de la Escuela de Bellas Artes. A partir de ese momento, Toledo comenzó a establecer una relación más íntima con la imagen.

Tal como lo relató el propio artista, “El catálogo de la obra de Álvarez Bravo me hizo ver que la fotografía era un arte, que no solamente eran recuerdos de familia, o recuerdos de lugares donde uno estuvo, sino que había toda una creatividad atrás; entonces le pedí a mi familia que me comprara una cámara y empecé a fotografiar a mis amigos, paisajes, azoteas”.

Este mes #SanIldefonsoMx presenta: “Lu’ Biaani: Toledo y la Fotografía”, exhibición que podrás visitar de forma presencial, a partir del viernes 15 de octubre de 2021.

Horarios: viernes a domingo | 11:30 a 17h.

A su vez, el investigador Alejandro Castellanos, curador de la muestra, afirma que “el universo creativo del maestro Toledo es muy amplio y una parte significativa, es su relación con la fotografía que siempre ocupó un lugar importante en su vida”.

Además, el curador refiere que esta relación entre la artista y el quehacer fotográfico es visible en los libros que editó, la colección fotográfica y bibliográfica que reunió, la creación del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), que actualmente celebra su XXV aniversario, así como su colaboración en el Centro de las Artes de San Agustín.

¿Cuándo visitar la exposición temporal de Francisco Toledo?

La inauguración de la muestra Lu´Biaani. Francisco Toledo y la Fotografía tuvo lugar el pasado 15 de octubre y permanecerá en el recinto hasta el 27 de febrero de 2022. La cita es en el Colegio de San Ildefonso, de viernes a domingo en un horario de 11:30 a 17:00 h.

Recuerda que el guardarropa se encuentra temporalmente fuera de servicio, de modo que se invita a no ingresar con bultos o mochilas pesadas. Asimismo, deberás seguir todas las medidas sanitarias e ingresar por la calle peatonal de San Ildefonso.

Dónde: Justo Sierra 16, Centro Histórico (ingreso por calle San Ildefonso 33).

Cuándo: Vie-Dom, 11:30 a 17:00 h

Cuánto: $50 Entrada general (Domingo entrada libre; alumnos y estudiantes $25; menores de 12 años y personas con discapacidad no pagan entrada).

¡Lánzate a conocer esta exposición!