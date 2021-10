Lejos de los contingentes que se organizan en la Plaza de las Tres Culturas para marchar rumbo al Zócalo capitalino con motivo del 53º aniversario del 2 octubre; en el Núcleo Vecinal 104 de la Colonia Morelos los residentes existen -y resisten- desde el arte y la cultura.

“¡2 de octubre, no se olvida, es de lucha combativa!”, clama el orador en turno al micrófono, frente a un puñado de vecinos quienes dispusieron de un rincón de su unidad habitacional para organizar una convivencia artística. Hay comida –cocinada y servida por los propios inquilinos-, además de una sesión de dibujo de figura humana con modelo presencial. Quisieran haberlo hecho en un centro cultural en forma, para gozar de una mayor participación vecinal. Desafortunadamente, las autoridades locales les negaron esa oportunidad de último momento, argumentando falta de papeleo. Eso no los detuvo. Rehabilitaron con sus propias manos un espacio abandonado y lo convirtieron en un punto de reunión que no sólo benefició a su cruzada artística, ya que esa recuperación perdurará para los habitantes del lugar. Son los Ilustres de Tepito, al rescate de su identidad y entorno comunitario.

Nosotros ponemos la aportación y tratamos de hacer coincidir los tiempos de la gente, porque todos tienen sus diferentes actividades y es bien difícil. Es un proyecto que llevo 6 años trabajando y tratando de que culmine en esto. Tepito está sufriendo por una transformación canija. Entonces, necesitamos que los chavos y los niños y las nuevas generaciones sepan que no todo es el Chapo Guzmán, ni esas cosas. Nosotros tenemos identidad, como tepiteños, y eso es lo que se está perdiendo, si no lo rescatamos con gente ilustre como ellos .

El señor Ubaldo Cobos es el representante del Núcleo Vecinal 104. Se trata de uno de los muchos alojamientos y complejos habitacionales que serpentean, se esconden y florecen entre Tepito y la Morelos. Es amplio en su patio central y breve en la altura de sus edificios. Dos hileras aliñadas frente a frente, de un homogéneo color rojo ladrillo. Se han aliado con el Colectivo Mur-Art e improvisaron una sala de dibujo al aire libre. La modelo es Luna Oz, musa del segundo movimiento de muralismo mexicano y portavoz del reconocimiento de la modelo en el arte a través de dicha disciplina.

Tizas por ahí, lápices por allá, crayones por acullá. Aquí lo importante no es la calidad del material con el que se trabaja, si no el espíritu y talento comunal. Incluso algunos retratos y obras de arte están inmortalizadas en posters reciclados, que advierten sobre el uso de cubrebocas en tiempos de pandemia.

Entre los invitados a la jornada artística de los Tepiteños Ilustres se encuentra la señora Silvia Hernández Cortés, una de las primeras restauradoras de organillos musicales en el centro de la ciudad, quien heredó y aprendió empíricamente el oficio que hoy día sigue desempeñando. Naturalmente también hay caras jóvenes en la reunión, entre ellas la de Jael Bautista. Tiene 22 años de edad, nacido y criado en el Barrio Bravo de Tepito. Su aportación a la cultura e identidad comunitaria recae en la música. Ha montado en un diminuto espacio aledaño al Núcleo Vecinal un estudio de grabación. Se llama 420 Music Ltd, del que es dueño y fundador. A sus 22.

¿Qué intento hacer con esto? En el barrio hay mucho talento, hay mucha gente que canta, hay mucha gente que escribe, ¿pero por qué no se explota ese talento aquí? pues porque no todos tienen la accesibilidad de decir “voy a un estudio de música”. Sí hay estudios de música en México, pero, lamentablemente, son muy elitistas y son estudios que son muy caros y no están al alcance de cualquiera.

Yo culturalmente lo que hago es meter la música porque sí los tepiteños conocieran una cabina de grabación, te apuesto que no habría tanta delincuencia. Hay miles de vecinos, pero, de esos miles, ninguno tiene esa visión de decir “aquí vamos a cambiarle la máscara a Tepito”. Porque en Tepito no solo hay drogas, no solo hay armas. Y quien venga a Tepito solamente a conseguir eso, es un pendejo. Porque Tepito no sólo es eso. Es arte y cultura.