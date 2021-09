Esta expo sobre animales de compañía en el Museo Nacional de San Carlos promete sacarle una sonrisa a la bandita chilanga pet friendly.

El amor por los perrhijos y los gathijos no conoce fronteras de tiempo ni de espacio; prueba de ello son estas enternecedoras piezas de arte sobre animales de compañía en el Museo Nacional de San Carlos. ¿Quieres saber más acerca de esta muestra temporal en la CDMX? ¡Quédate a conocer los detalles!

Animales de compañía en el Museo Nacional de San Carlos

Desde el pasado 26 de agosto, este recinto chilango resguarda la exposición La historia que nos une. Animales de compañía en el Arte; dicha muestra temporal constituye un reflejo de la estrecha relación que ha existido entre el ser humano y los animales con el paso de los siglos.

Aquí encontrarás pinturas, grabados, fotografías, panfletos y otras representaciones artísticas pertenecientes a diversas épocas. El eje temático que une todos estos trabajos artísticos es la inclusión de perros, gatos, aves y de otras especies que nos han acompañado a lo largo de la historia.

¿Sin planes para este fin de semana? ¡Visítanos y recorre nuestras exposiciones, "Archivo infinito de una pintura en duda", "La historia que nos une. Animales de compañía en el Arte" y nuestras salas de la #ColecciónMNSC.



La muestra reúne 102 piezas artísticas procedentes de diferentes museos nacionales; entre ellos se destacan el Museo Nacional de Historia, el Museo Soumaya, el Museo Franz Mayer, el Sistema Nacional de Fototecas del INAH y la Colección Pérez Simón.

Dentro de la diversidad de obras que incluye la muestra, los visitantes podrán contemplar retratos de los siglos XVII y XIX, en los cuales quedó capturado el vínculo afectivo de personajes históricos con sus mascotas. Asimismo, esta colección resguarda obras de Juan Cordero, Adrián von Ostade, Isidoro Ocampo y Alessandor Allori.

Además de la exhibición que se lleva a cabo en el recinto de San Carlos, también se inauguró la paleta “Pet Lovers”, una propuesta colorida y moderna que permitirá a los visitantes tomarse fotografías y compartirlas en sus redes sociales.

A la par de estas exhibiciones artísticas, también se llevan a cabo actividades como talleres, foros y un programa público para abordar la situación actual de los animales en el país y contrarrestar las cifras de abandono y de maltrato.

"La historia que nos une. Animales de compañía en el arte", es una exposición del @museo_sancarlos que explora el nacimiento y desarrollo de nuestra sensibilidad hacia los animales que nos han acompañado durante los últimos siglos. ¡Visítala! #VolverAVerte pic.twitter.com/tWYptj22Us — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 29, 2021

¿Cuándo y dónde visitar la muestra?

La exposición de animales de compañía en el Museo Nacional de San Carlos ya se encuentra disponible para los visitantes y estará abierta hasta el próximo 20 de marzo de 2022. El horario de atención es de martes a domingo de 11:00 a 17:00 h. ¡Recuerda que debes acudir con todas las medidas sanitarias y utilizar cubrebocas en todo momento!

Dónde: México-Tenochtitlan 50, Tabacalera, Cuauhtémoc.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 17:00 h

Cuánto: $55 General (Entrada libre a estudiantes, maestros, personas con discapacidad y menores de 13 años).

Si todavía no has visitado esta muestra de amor perruno y gatuno, ¿qué estás esperando? Recuerda que el acceso es libre todos los domingos, así que ya no hay pretexto para perderte de esta exposición.

