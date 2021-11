Escuchamos mucho sobre la mirada masculina y la femenina en redes sociales, ¿pero qué es lo que en verdad las diferencia?

En 1975 la académica Laura Mulvey acuñó el término del male gaze o mirada masculina. Y, desde entonces, no hemos dejado de preguntarnos quién nos mira y cómo somos miradas.

Imaginemos una escena de una película o serie donde hay una mujer. Podemos intuir que se trata de una quizás por su fisonomía, pero no la vemos completa. La cámara se enfoca en sus senos o sus nalgas, en su abdomen plano y sus piernas largas, en su cuerpo normativo. Quizás no tiene nombre o no lo recordaremos porque no hace falta. Su importancia recae en ser mirada, generalmente por un personaje varón o por la audiencia que es asumida como masculina. Este es un ejemplo clave de male gaze.

La idea de la mirada masculina (o male gaze) y la mirada femenina (o female gaze) se ha hecho más presente en el último año. Hemos visto que en Twitter, Instagram y TikTok cada vez hay más contenido que hace alusión a si un personaje, una celebridad o cualquier persona es escrita por un hombre o una mujer, todo dependiendo de su estética y actitudes. ¿Pero a qué nos referimos con estos términos?

¿Cómo nació la mirada masculina o male gaze?

En 1975 Laura Mulvey escribió un ensayo titulado “Placer visual y cine narrativo”, en él, la crítica de cine y teórica acuñó el término al sostener que las historias que vemos en pantalla suelen provenir desde un ojo masculino, heterosexual y patriarcal. Con esto, Mulvey se refería a que en las películas, en muchas ocasiones se asocia el carácter activo a lo masculino y el pasivo a lo femenino. De verlo así, podemos pensar en el tropo del héroe y la damisela en apuros y sus tantas manifestaciones en géneros tan variados como la fantasía o el western.

Asimismo, en muchas ocasiones el lente de la cámara muestra a los personajes femeninos como objetos a consumir: como un interés amoroso sin historia propio, como una mujer representada únicamente a partir de sus caracteres sexuales, a partir de aquello que la hace deseable. Así, como escribe Mulvey, los personajes femeninos son utilizados para alcanzar un impacto visual y erótico, para connotar to-be-looked-at-ness en el cine hecho desde el male gaze. Aparte de eso, las mujeres en este tipo de filmes no tienen mayor relevancia dentro de la historia.

Es por ello que Megan Fox fue fácilmente reemplazada por alguien más en las películas de Transformers: su propósito en la historia giraba enteramente sobre su relación con el personaje de Shia Labeuf, lo cual es completamente reduccionista y enfurecedor.

¿Entonces qué es la mirada femenina o female gaze?

El female gaze o la mirada femenina propone lo opuesto a la hegemonía de la mirada masculina. Aquí, los personajes femeninos tienen un rol clave en la historia y no giran alrededor de su relación con un hombre o por su carácter erótico. Esto no quiere decir que los personajes femeninos no puedan tener historias de amor heterosexual o que no puedan ejercer su sexualidad. En cambio, propone que sus historias vayan más lejos.

Esto da lugar a personajes femeninos más complejos, con capas y motivaciones propias y cuyo objetivo va más allá de simplemente ser observadas por el lente cisheteropatriarcal.

Así como la mirada femenina busca que se les otorgue historias dignas a los personajes femeninos. Y también busca que se conciban por más que su belleza o relación con un hombre, también busca que las masculinidades se represente más ampliamente. Este concepto busca ir más allá de la experiencia femenina y presentar, en grandes rasgos, a personajes con sentimientos y problemáticas humanas. Te dejamos una pequeña lista con series y películas que creemos que abrazan la mirada femenina.

