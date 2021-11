La joven artista Pau Cuar贸n llega al MUAC con una significativa muestra del arte del bordado y un mensaje de lucha social.

El arte del bordado, que ha acompa帽ado a la humanidad a lo largo de milenios, se ha consolidado durante los 煤ltimos tiempos como un medio id贸neo para la expresi贸n y la lucha social. Sobre este tema platicamos con la artista Pau Cuar贸n, quien forma parte de la muestra colaborativa Maternar del Museo Universitario de Arte Contempor谩neo (MUAC).

Pau Cuar贸n y el arte del bordado

Hace cerca de 7 a帽os, la joven artista mexicana decidi贸 darle una oportunidad al hilo y la aguja como un pasatiempo; en ese momento, no se imaginaba el alcance que sus bordados obtendr铆an con el paso de los a帽os y el camino que este arte ancestral marcar铆a en su vida profesional.

Al principio el bordado era un hobbie para m铆鈥, afirma, 鈥渃omenz贸 como una de esas mil ideas que ves en Internet y piensas que alg煤n d铆a vas a hacerlo. Despu茅s entr茅 a estudiar y, desde all铆, todo se ha dado de una forma tan org谩nica que me tiene muy sorprendida y jam谩s imagin茅 que llegar铆a a este punto.

Y, en efecto, en el proceso de aprendizaje y pr谩ctica, Pau fue consolidando un estilo propio que combina formas, colores y letras con diversos mensajes de lucha social. 鈥淓mpec茅 a bordar cosas que me gustaban y que me llamaban la atenci贸n; despu茅s, todo se fue transformando y finalmente comenc茅 a hacer bordados un poco m谩s personales con mensajes sociales y pol铆ticos鈥, nos cuenta.

Entre las obras que Pau ha realizado, podemos encontrar manifestaciones en contra de los feminicidios del pa铆s, mensajes a favor de los derechos de la comunidad LGBT y cr铆ticas al sistema actual que perpet煤a la violencia de g茅nero. Tal como nos comparte la artista, esta t茅cnica art铆stica resulta 贸ptima para sumarse a las protestas sociales de la actualidad.

鈥淓l bordado es un espacio en el que yo me siento segura; cuando comenc茅 a practicarlo sent铆 que, por primera vez, estaba haciendo algo que me gustaba y que nadie de mi alrededor hab铆a experimentado. Adem谩s de eso, fue muy bueno recordar que esta t茅cnica tambi茅n puede tener cierto valor pol铆tico鈥, afirma.

Exposici贸n Maternar en el MUAC

Es justamente esta combinaci贸n de bordado y lucha social lo que esta joven artista aporta en la nueva exposici贸n del MUAC, titulada Maternar: Entre el s铆ndrome de Estocolmo y los actos de producci贸n. Esta muestra temporal invita a los espectadores a discutir las din谩micas de la maternidad, las cuales est谩n marcadas por una clara romantizaci贸n y una parad贸jica precarizaci贸n.

鈥淪iempre pensamos en las madres abnegadas, pero no meditamos sobre las condiciones en las que tienen que maternar en esta sociedad鈥, nos explica Pau.

La exposici贸n no es una queja hacia la maternidad, sino hacia las condiciones en las que se est谩 llevando la crianza y que no son 贸ptimas para las mujeres. Por medio del bordado, yo quise demostrar que con hilo y aguja podemos expresar c贸mo nos sentimos al llevar la crianza.

A lo largo de esta exposici贸n podemos reflexionar sobre el papel que desempe帽a la figura materna en nuestra sociedad; al mismo tiempo, atestiguamos c贸mo el fen贸meno de su romantizaci贸n ha perpetuado un sistema nocivo en el que la mujer ve disminuida su individualidad.

鈥淏uena parte del problema es que dejamos de ver a las madres como individuos y de pensar en lo que ellas quieren. Debemos revisar sus condiciones laborales y jornadas de trabajo; al mismo tiempo, entender que la crianza es un proceso colectivo que nos corresponde a todos, no a una sola persona. La realidad es que su labor tiene un peso social, econ贸mico y pol铆tico que no se visibiliza porque no cuenta con un salario鈥.

Para abordar esta problem谩tica social, la intervenci贸n de Pau Cuar贸n nos remite al arte del bordado; se trata de una labor significativa para este tema, ya que hist贸ricamente se le ha considerado una tarea dom茅stica propia de las mujeres: 鈥淣unca se le ha dado el peso y valor que posee como t茅cnica art铆stica; afortunadamente, esto ha ido cambiando con el tiempo鈥.

Colectivas y 鈥淢adres desobedientes鈥

Adem谩s de su participaci贸n en la muestra actual del MUAC, Pau Cuar贸n ha logrado dar pasos en su lucha social junto a una extensa y s贸lida comunidad de mujeres que se dedican al desarrollo del bordado y de piezas textiles.

Algo que me sorprende y me encanta es la comunidad que se est谩 formando en torno al textil. Hemos logrado crear un modelo autosustentable en el que todas estamos apoy谩ndonos e, incluso, algunas mujeres pueden costear sus estudios. Se nota mucho la solidaridad entre todas y juntas hemos encontrando la manera de comunicar diferentes mensajes y de rescatar la tradici贸n del bordado.

Por otra parte, Pau trabaja activamente en la colectiva Madres Desobedientes, de la cual es cofundadora. Este proyecto vio la luz en 2020 como una respuesta a los feminicidios de menores de edad que han conmocionado al pa铆s durante los 煤ltimos meses.

Se trata de una colectiva que busca visibilizar la crianza feminista y algunos casos de impunidad poco conocidos; tambi茅n tiene el objetivo de darles una voz a las madres y a las infancias. M谩s adelante, nos gustar铆a comenzar a hacer conferencias, impartir talleres y crear espacios en donde las mujeres puedan encontrar nuevos oficios.

驴Quieres conocer el trabajo de Pau Cuar贸n? La muestra del MUAC ya se encuentra disponible para los visitantes y permanecer谩 en este recinto hasta junio de 2022.

