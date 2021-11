La última película de Miyazaki todavía se encuentra en producción y su productor ha hecho más corta la espera con estas declaraciones.

Aunque el director de El viaje de Chihiro y de Mi vecino Totoro ha anunciado su retiro en múltiples ocasiones, desde hace varios años se encuentra trabajando en un proyecto cinematográfico que mantiene al filo del asiento a sus fans. En días recientes, esta última película de Miyazaki ha sido descrita como una “fantasía a gran escala”. ¡Conoce más detalles sobre este filme!

Esto sabemos sobre la última película de Miyazaki

Por medio de una entrevista con el medio estadounidense The New York Times, el director japonés reiteró que todavía se encuentra trabajando en un nuevo filme con Studio Ghibli. Se trata de una película titulada ¿Cómo vives? (How do you live?), a la que se ha sumado un amplio equipo de colaboradores desde hace aproximadamente cuatro años.

A pesar de que se conocen pocos detalles sobre lo que nos espera en esta nueva propuesta cinematográfica, sabemos que la trama está basada en una novela homónima de 1937, escrita por Genzaburo Yoshino, y que presumiblemente es el libro favorito de Miyazaki. Esta narración sigue a un joven de 15 años que vive en Tokio y se ve obligado a enfrentar la muerte de su padre.

Al respecto del título, el reportero del medio estadounidense le preguntó a Miyazaki si podría responder la interrogante que da nombre a la película (¿Cómo vives?); con una sonrisa, el director aseveró: “Estoy haciendo la película porque no tengo la respuesta”.

Tal vez te interese: ¿Te gusta la crítica de cine? ¡Éntrale al concurso “Fósforo” de la UNAM! 📽️

Todavía falta un ratito

En esta misma entrevista, el productor de la película, Toshio Suzuki, aseguró que todavía falta un largo camino para que esta pieza cinematográfica vea la luz. Sin embargo, para la alegría de los fans, ha adelantado que la película será una “fantasía a gran escala”, ya que Miyazaki no toma prestadas las historias, sino que las libera desde sus orígenes.

Además, el mismo productor compartió que, al enterarse de este proyecto, no pudo evitar decirle al director “Dame un respiro”, ya que ha transcurrido poco más de un año desde el anuncio de su retiro. Por supuesto, también reiteró con gusto que “el propósito de Studio Ghibli es hacer películas de Miyazaki”.

Cabe destacar que el anuncio de esta película tuvo lugar en el 2017 y que, desde entonces, la fecha de estreno se ha recorrido varias veces, ya que la cinta aún no se encuentra terminada.

Checa también: 5 cosas que debes saber de Earwig y la bruja, la nueva película de Ghibli.

Valdrá la pena la espera

La última película del director japonés, Se levanta el viento (The Wind Rises) se estrenó en el año 2013 y estuvo precedida por películas icónicas como Ponyo y el secreto de la sirenita (2008), El increíble castillo vagabundo (2004) y La princesa Mononoke (1997). Asimismo, El viaje de Chihiro se convirtió en la primera (y única) película animada no occidental en obtener un premio de la Academia.

Sin duda, estos nuevos detalles sobre la película han emocionado el kokoro de todos los fans. Y tú, ¿también quieres disfrutar ya de este nuevo filme? Solo nos resta esperar para conocer esta prometedora cinta.

Si lo tuyo es el mundo de la animación y la fantasía, no te vayas sin ver: La magia de Tim Burton en un solo lugar: ¡Lánzate a conocer El Extraño Coffee Bar!