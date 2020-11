Alejandra Márquez (Las niñas bien) dirigirá la cinta basada en la biografía del primer astronauta mexicoamericano José Moreno Hernández.

Será a mediados del 2021 cuando empiecen a rodar la película “A Million Mile Away”. La cineasta mexicana Alejandra Márquez dirige este proyecto.

Esta semana, The Hollywood Reporter dio a conocer que Netflix está preparando la película de la adaptación del libro biográfico del astronauta de origen mexicano José Moreno Hernández, “Reaching for the Stars”. Pero esa no fue la única “bomba” que soltaron, también informaron que será la directora Alejandra Márquez, quien lleve la batuta del proyecto que llevará el nombre “A Million Mile Away”.

Chilango platicó con la también directora de la película “Las niñas bien”, para que nos diera más detalles de este futuro hit Netflixiano.

“No puedo decir todavía mucho”, nos advirtió Márquez, “pero con mucho gusto les cuento cómo fue que llegó el proyecto a mis manos”, añadió.

Alejandra Márquez y José Moreno Hernández viajan juntos al espacio

A principios de junio de este año, justo cuando a Alejandra le diagnosticaron covid-19, llegó el guion y proyecto a la oficina que la representa. En cuanto supo de esta hazaña, levantó la mano y comenzó a trabajar en él.

Al final, su visión gustó y la seleccionaron para ser la directora de esta historia. Según las palabras de la mexicana, “debe conocerse porque es espectacular”. Un homenaje en vida a una trayectoria ejemplar.

El libro “Reaching for the Stars” cuenta la historia de un mexicano que emigró a Estados Unidos y, aprendió el idioma a los 12 años, mientras recogía fruta en California.

Además, José Moreno Hernández, desarrolló el primer sistema de imágenes de mamografía digital de campo completo para detectar el cáncer de mama en primeras etapas. Pero su sueño no terminó ahí, en 2009, se convirtió en miembro de la tripulación de la misión del transbordador espacial STS-128.

Aunque la escritora Bettina Gilois tenía ya muy adelantado el proyecto -falleció a principios de este año-, Márquez ha empezado a trabajar en él y hacerle modificaciones para darle a la película, la visión que tiene de este homenaje en vida.

En lo que llega la fecha para empezar a rodar, la directora y José Hernández ya han hablado y, hasta han desarrollado una amistad, “sí, el hecho de ser mexicanos ha servido para acercarnos y platicar”.

“Me encantará contarles en un futuro cómo va evolucionando la película”, nos confesó Alejandra, pero por lo pronto, está muy emocionada por emprender este viaje de un connacional que triunfa en el mundo y espacio.

Y no solo eso, Alejandra Márquez está emocionada pues en estos días terminará de grabar una serie que próximamente veremos en streaming.

“Trabajar en tiempos de covid-19 ha sido complicado porque las producciones están gastando mucho dinero para garantizar la seguridad de todos, pero también ha servido para dejar echar la imaginación y la parte creativa”, finalizó Márquez.

Por lo pronto, puedes leer la biografía de Hernández para llegar bien preparado a tu sala.