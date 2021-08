En una época donde todos hemos tomado una foto, nunca está de más saber cómo hacerlo bien. Sin importar las pretensiones de lo que queremos capturar, desde lo profesional hasta lo recreativo, los básicos deben estar cubiertos. Por eso, platicamos con el fotógrafo mexicano Santiago Arau, para hacerte el paro.

En el marco de su próxima exhibición en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Arau seleccionó a 5 ganadores del concurso de foto La vida contenida, quienes expondrán su obra junto a él, entre otros premios. La temática es la vida durante el encierro de la pandemia y estará disponible a partir de la segunda quincena de septiembre hasta el 30 de enero 2022, tanto virtualmente como en el museo. Si quieres saber más, visita el MIDE.

Al respecto, Arau reconoce que el encierro tuvo un efecto positivo en su práctica. Por ello, y por los 15 años del MIDE, se lanzó este proyecto fotográfico y concurso:

El encierro trajo una pausa que era necesaria en mi vida. Creo que hasta antes de la pandemia tenía un ritmo de vida que no me gusta: correr siempre. Tomar fotos sin orden y tener muchos proyectos. Todo muy efímero. Había muchas cosas que no me gustaban de mi vida. Afortunadamente con el encierro pude disfrutar del privilegio de estar tranquilo. Sin embargo, trajo nuevas reflexiones que ahora me permiten cambiar la manera en que me aproximo a mi trabajo y a mi vida privada. El proyecto de coronavirus es eso: tomarme el tiempo para seguir tomando fotos desde marzo del año pasado y verlo a largo plazo. Las demandas de ser ultra productivos y que eso sea socialmente aceptable también debía cambiar.