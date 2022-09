Oh no, oh no, no, no, no. Todavía no se nos pasa el susto del sismo de 7.7 de hoy y ya nos avisaron que el volcán Popocatépetl se activó.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos, la tarde de este lunes se registró exhalación de ceniza del volcán.

Ésta se dispersó al noroeste por lo que hay posibilidad de que caiga ceniza en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en las últimas 24 horas el volcán emitió 42 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Se registraron 86 minutos de tremor de alta frecuencia.

El semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2, pero por el momento, debido a la nubosidad no hay visibilidad en la zona del volcán, “lo que se dificultaría el observar en caso de evento de exhalación de vapor de agua, gas y/o ceniza”.

Si esto ocurre en tu localidad estas son algunas recomendaciones:

-Cubre nariz y boca con un pañuelo húmedo o con cubrebocas.

-No realices actividad física al aire libre.

-Permanece en casa.

-Mantén a sus mascotas en un lugar techado.

-Evita usar lentes de contacto para evitar irritación ocular.

-Barre y retira la ceniza de la azotea, coladeras y calles.

-No dejes alimentos a la intemperie.

-Cierra puertas y ventanas y cúbrelas con un paño húmedo.

-Cubre tinacos, cisternas y depósitos de agua para evitar que se contaminen.

-Mantente informado y no propagues rumores.