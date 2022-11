¿Piensas cambiar de aires y empezar el 2023 en otra chamba? Checa las ofertas de trabajo en la Ciudad de México

Lo primero que debes saber es que estas vacantes se publican en el Servicio Nacional del Empleo (SNE) de la Ciudad de México. En esta ocasión hay más de 2 mil vacantes distribuidas en las 16 alcaldías.

Ponte al tiro, para ser contratado en cualquiera de estas vacantes no requieres hacer pago o depósito bancario. ¡Ojo!

Si alguien te la quiere aplicar, haz tu denuncia al 800 841 2020 (SNETEL).

Ahora sí, saca papel y pluma porque estas son las vacantes de trabajo en la Ciudad de México.

La primera de ellas es como oficial de albañiles, necesitas de uno a dos años de experiencia.

El horario de trabajo es de 8:00 a 18:00 horas y el sueldo mensual es de 12 mil 800 pesos.

Si te salen las cuentas claras, buscan a un coordinador de recaudación para chambear de 9:00 a 18:00 horas; vas a ganar mensualmente 12 mil pesos.

También hay chamba para una persona que se rife como analista corporativo. Ojo, necesitas de 6 meses a un año de experiencia.

El sueldo mensual es de 25 mil pesos.

¡Mi contaaa! Si tienes de 6 meses a un año de experiencia en el área de contabilidad, ponte las pileishon.

Hay una vacante para trabajar de 8:00 a 16:00 horas; el sueldo mensual es de 26 mil 999 pesitos.

¡Avísale a las amigas! Buscan a una abogada para chambear en un corporativo.

Requiere de 6 meses a un año de experiencia; el sueldo es de 15 mil pesos al mes.

Do you speak english? Yes? This is for you! En las vacantes de trabajo en la Ciudad de México hay chamba para un agente telefónico bilingüe.

Necesitas hasta un año de experiencia y el horario del jale es de 9:00 a 18:00 horas; vas a ganar 14 mil pesos al mes.

¡Adiós a las deudas! Hay chance para ocupar el puesto de JUD Operación Técnica y Estadística en el Metrobús de la CDMX.

El horario de chamba es de 9:00 a 18:00 horas y el sueldo mensual es de 29 mil 955 pesos.

¡Vaaaaas! Hay chamba para aprendices de panadería, guardias de seguridad, enfermeras, monitoristas, auxiliares de piso y choferes.

También hay chance para carpinteros, cocineros, analistas de nóminas, entre otros. Checa la lista completa aquí.

Me laten, ¿cómo me postulo?

Si te interesa alguna de estas ofertas o de las que aparecen en este listado, anota el folio o ID.

Debajo del nombre de cada alcaldía encontrarás un link que te lleva al formulario que tienes que llenar correctamente.

Luego anotas tus datos, el nombre del puesto y el folio; la dependencia se pondrá en contacto contigo para dar seguimiento.

En caso de que no recibas una llamada sobre la chamba a la que te postulaste, puedes solicitar asesoría en el Centro de Monitoreo y Seguimiento para la Vinculación Laboral.

Llama al 55 5709 3233, opción 7 en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y el sábado de 9:00 a 18:00 horas. ¡Suerte!