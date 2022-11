Abre bien los ojos y no te pierdas del espectáculo de la lluvia de Estrellas Leónidas; así podrás apreciarlas este año.

Este jueves podrás observar la Lluvia de Estrellas Leónidas.

Aunque este fenómeno astronómico ocurre durante casi todo el mes de noviembre, la fecha para apreciarlo en su máximo esplendor es la noche del 17 de noviembre.

De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la UNAM, prácticamente todas las lluvias de meteoros tienen un cometa progenitor.

Es decir, un cometa que se va deshaciendo poco a poco durante su trayectoria alrededor del Sol y va dejando material a su paso.

En el caso de las Leónidas, su origen es el cometa Tempel-Tuttle, y su órbita se intercepta con la de la Tierra alrededor del Sol.

Por esta razón es que podemos apreciar la lluvia de estrellas.

Todo el material desprendido del cometa intercepta nuestro planeta y esas pequeñas partículas o “mini rocas” se desbaratan en la atmósfera de la Tierra.

Las rocas se calientan hasta incendiarse, y esa luz es lo que vemos.

¿Cómo ver la Lluvia de Estrellas Leónidas?

No necesitas alguna herramienta en particular. Sin embargo, es necesario buscar un cielo oscuro, donde no haya contaminación lumínica.

De hecho, este año se espera que las Leónidas tengan entre 20 y 25 meteoritos por hora.

Para que las ubiques de volada, tienes que apuntar tu mirada hacia la constelación de Leo, de ahí proviene su nombre, Leónidas.

Si no sabes cuál es la constelación, baja alguna app que te haga el paro para encontrarla de volada.

Ha habido años en los que las Leónidas han tenido entre 100 y 200 objetos o meteoros por hora.