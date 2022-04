¿Ese sí era “suaperro”? Vecinos de Tultitlán denunciaron a dos personas que tenían un criadero para después vender tacos de perro.

De acuerdo con los habitantes de la colonia Mariano Escobedo, las altas temperaturas de los últimos días hicieron que un olor fétido que salía de una vivienda de la calle Sostenes Rocha, se volviera insoportable.

A ese predio entraban y salían desde hace 10 años dos hombres, con botas y mandil de carnicero que decían ser taqueros en la zona de Tacuba en la Ciudad de México.

La sospecha se hizo mayor debido a que notaron una gran cantidad de perritos que había en el inmueble sumado al incremento de animales desaparecidos en la zona.

“No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a Protección Civil, Protección Civil vino y no dijo nada”, comentó una vecina a El Universal.

Para que las autoridades hicieran caso de la posible situación de los tacos de perro, un grupo de personas se manifestó el pasado 19 de abril en la Vía López Portillo.

Cuando la Fiscalía Regional acudió al inmueble ubicado en el municipio mexiquense encontraron cerca de 40 animales en condiciones insalubres.

También hallaron ropa, basura, costales, restos de sangre y tambos con ácido muriático.

Las autoridades de seguridad detuvieron a dos personas que se identificaron como Julio César “N” y Jorge “N”.

Fueron trasladados a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, donde enfrentan los delitos de allanamiento de morada, maltrato animal y salubridad.

“El descubrimiento de osamentas y rastros de sangre, se suman a las zaleas de perro encontradas en el predio invadido por presuntos taqueros, indicios que serán integradas a carpeta de investigación, mientras tanto, los dos detenidos continúan en presión”, indicó la fundación Mundo Patitas en sus redes sociales.