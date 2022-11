Luego de la denuncia en redes sociales, la Profeco dio a conocer que se impuso una multa a restaurantes del Zócalo por abusos hacia los consumidores.

Hace unas semanas, autoridades del Centro Histórico y de la Profeco comenzaron a realizar inspecciones a los establecimientos, principalmente a los que se ubican en el primer cuadro, esto debido a las quejas recibidas por altos costos y cobros obligatorios de propina.

Cuatro fueron sancionados, que va a terminar en multa, estos cuatro viendo al Zócalo”, dijo Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante la conferencia del Gobierno capitalino.

El funcionario señaló que en la revisión se detectaron malas prácticas como manejo de hasta tres cartas con precios diferentes, productos que no se encontraban en el menú, discriminación y el condicionamiento del consumo como dar precios más altos en la zona de terrazas y obligar a los comensales a comprar una botella.

También explicó que se han visitado 25 establecimientos en el Zócalo en plan de capacitación para diálogar con los propietarios, quienes pertenecen a siete familias.

Sheffield aseguró que no había problemas similares con los cobros en 2019, dijo que esto cambió este año y que “intuyen” que cambiaron su esquema de trabajo, aunque no lo confirmaron. No obstante las revisiones, dijo, sí puede haber precios elevados en los restaurantes, según lo que se esté ofreciendo, pero lo que no debe de haber es que falta de precios a la vista y cobros no advertidos.

Para evitar que estos abusos continúen, la Profeco firmó un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en el que se definió lo siguiente.

Promoverán mecanismos de autorregulación que incluye la creación de un decálogo en el que se establecerán los derechos del consumidor.

Elaborarán protocolos de inspección para que los restauranteros tengan certeza jurídica ante estos actos de autoridad

Fomentarán la cultura de la denuncia para corregir malas prácticas en restaurantes.

