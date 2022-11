Si te quedaste dormido o no quisiste madrugar, no te preocupes, acá te dejamos las fotos del eclipse lunar, fenómeno que se repetirá en 2025

La madrugada de este martes 8 de noviembre se pudo apreciar la Luna de Sangre desde diversos puntos de México, incluida la Ciudad de México.

Este fenómeno se produce cuando nuestro planeta se acomoda en medio del sol y nuestro satélite natural, por lo que el paso para la luz solar queda obstruido y de esta forma se puede observar la silueta oscura de la Luna

Esta madrugada, la Luna adquirió una coloración roja durante el evento, esto se debe a que la luz azul es filtrada por la atmósfera terrestre, produciendo esta silueta rojiza.

Este espectáculo fue visible desde las 3:30 horas hasta las 6:49 horas, alcanzando su máximo a las 5:00 horas.

De acuerdo con la NASA, el próximo eclipse lunar será visible hasta 2023, por lo que si te lo perdiste, acá las fotos del eclipse lunar para que puedas apreciar este espectáculo.

