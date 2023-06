El de la camioneta del fierro viejo se ha convertido en uno de los sonidos más tradicionales de CDMX, pero ¿te lo imanas sonando en inglés?

A través de redes sociales circula un video en el que se observa a una de las típicas camionetas que compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan las personas. Pero su particularidad es que en esta ocasión la icónica voz de María del Mar Terrón, la chica que grabó el audio para ayudar a su papá a recolectar metales, ha sido sustituida por otra voz habla en inglés.

“We purchase matresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you are selling”, se escucha en el video.

Chilangos reaccionan

Luego de que se viralizó el video con el audio de fierro viejo en inglés, la banda chilanga comenzó a reaccionar.

Por supuesto, a muchas personas les pareció gracioso escuchar en otro idioma una frase tan mexa. Sin embargo, también hubo quienes interpretaron el video como un síntoma de gentrificación.

Por ejemplo, muchas personas asumieron que el video se grabó en colonias como la Roma o la Condesa, donde suelen rentar muchas personas extranjeras. Y en el mismo sentido, también se quejaron de que en este tipo de colonias los servicios están enfocándose cada vez más en los turistas.

Captura de pantalla de los comentarios en TikTok

Pero ¿en realidad es así?

La versas detrás del video del fierro viejo en inglés

En realidad no existe ninguna camioneta en CDMX que compre fierro viejo usando un audio en inglés. El video, publicado en el perfil de [email protected], en realidad sobrepone el audio al video de una de las típicas camionetas que recolectan metales.

De hecho, la grabación no corresponde ni a la colonia Roma ni a la Condesa, sino a la Narvarte. Más específicamente, se trata del cruce de las calles Doctor Vértiz y Concepción Béistegui.

En contraste, el audio del fierro viejo que suena en inglés corresponde a la cuenta @villegaz. A su vez, esta cuenta la retomó de @lospaysdeluigi, que ya había publicado un video con ese mismo audio en 2022.

Así que el audio de fierro viejo en inglés en realidad es una especie de parodia y no se usa en las calles de la CDMX.

¿Qué te pareció escuchar esta sonido tan chilango en un idioma extranjero?

