Llegamos al último mes del año. Eso significa que ya vienen las posadas, Navidad, el Guadalupe-Reyes y…¡el pago del aguinaldo 2022!

Aunque los trabajadores del gobierno, es decir, los burócratas ya lo recibieron, el resto de los mortales tendremos que esperar un poco más para recibir el aguinaldo.

Fecha límite para recibir el aguinaldo 2022

El Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, sin embargo no señala una fecha a partir de la cual se debe depositar, por lo que es posible que lo recibas en tu próxima quincena.

El pago deberá ser equivalente a por lo menos 15 días de salario (lo de una quincena, pues). Para calcular cuánto te tocará solo tienes que dividir tu sueldo neto entre 30 (los días que dura el mes) y luego multiplicarlo por 15 (los días de salario que te tocan de aguinaldo). Por ejemplo, una persona que gana $12,000 al mes tiene que hacer lo siguiente:

Dividir $12,000 entre 30, lo que daría un total de: $400 (que sería su salario diario)

Luego solo tiene que multiplicar $400 por 15 días de trabajo, lo que daría: $6,000 de aguinaldo.

Si no has cumplido un año laborando en tu actual trabajo también mereces aguinaldo, solo que no será equivalente a una quincena completa. En este caso deberás, también, dividir tu sueldo mensual entre 30 para obtener tu salario diario. El resultado tienes que multiplicarlo por 15 días y dividirlo entre 365 días.

Este último resultado lo multiplicas por el número de días que has trabajado. Por ejemplo, una persona que recibe $12,000 al mes y ha trabajado en la empresa 200 días tiene que hacer esto:

Dividir $12,000 entre 30 días= $400 (salario diario)

Multiplicar $400 por 15 días= $6,000

Dividir $6,000 entre 365 días=$16.43

Multiplicar $16.43 por los 200 días que ha trabajado= $3,287 (esto sería lo que le toca de aguinaldo)

¿Y si no me lo pagan?

Si no recibes tu aguinaldo o te lo dan incompleto, lo recomendable es primero intentar resolver la situación en tu empresa.

Si no funciona y siguen sin darte el pago del aguinaldo 2022 puedes acudir a instancias como la Procuraduría local de la Defensa del Trabajo.

El aguinaldo se otorga prácticamente a aquellos trabajadores que se encuentren en la nómina de alguna empresa, por lo que aquellos que trabajen por honorarios no recibirán este pago pues no están dentro de ninguna nómina y, en su caso, no hay una subordinación laboral a través de la prestación de servicios permanentes a un solo patrón.

Te puede interesar: ¿Cuánto debo recibir de aguinaldo si renuncio?