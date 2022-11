¿Tienes un ligue virtual? Estas señales te ayudarán a saber si es falso.

Luego de hablar por mensaje unos días con su match, Diana decidió cambiar de app y conversar por WhatsApp. Se dio cuenta que las fotos e información del chico coincidían, sin embargo, la curiosidad fue mayor y puso esas fotos en el buscador: la imagen pertenecía a un cantante europeo.

De acuerdo con la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la práctica de la búsqueda por imagen es una herramienta que te puede ayudar a saber si la persona con la que hablas está usurpando la identidad de otra persona.

“Podemos hacer la búsqueda inversa, en lugar de buscar el nombre, buscamos por imagen de esa persona y nos puede vincular inclusive hasta algunas redes sociales”, dijo el Oficial Segundo, Edmundo Daniel Silva a Chilango.

“Cuando me di cuenta de que el tipo había robado la foto de este artista (que obviamente yo no conocía), lo bloqueé de inmediato”, contó Diana.

A diferencia de Diana, Estefania se dio cuenta de que ese “romance” era fake una vez que perdió dinero.

En ese entonces ella tenía 35 años y él 48 años. Cuando comenzaron a platicar, el sujeto le contó que se dedicaba al transporte de carga y que gracias a ese trabajo tenía mucho dinero.

“Él pagó todo en las primeras citas. Después me contó que estaba en una mala racha y pues yo comencé a pagar todo en nuestras salidas.

Al poco tiempo me hice cargo de todos los gastos. La neta, estaba muy enamorada y en ese momento no me di cuenta de la situación hasta que le presté dinero y no supe de él”, dijo a Chilango.

Durante el 2021 se identificó que las redes sociales son las plataformas más utilizadas por los cibercriminales, donde las víctimas están entre los 25 y los 40 años de edad, seguido de la población que tiene entre 13 y 25 años de edad.

Para que te des una idea, el 60% de los reportes recibidos en la Policía Cibernética, han sido de mujeres.

Entre las estafas más denunciadas se encuentra el sexting, el ciberacoso y el fraude nigeriano.

Este último se remonta a los inicios del Internet, cuando una persona se hacía pasar por un príncipe o soldado que enamoraba a sus víctimas con la finalidad de solicitar dinero.

“Una señal muy importante y que hay que evitar a toda costa es cuando te pidan dinero o algún apoyo económico, porque realmente llegan a existir estas personas que nada más se dedican a estafar mediante estos métodos de crear o hacer alguna relación a través de Internet”, aseguró el Oficial Silva.

Si estás conociendo a alguien y tienes dudas, te dejamos algunas recomendaciones para no caer en este tipo de fraudes o poner en peligro tu seguridad.

Ligue virtual: así identificas si es falso

Lo primero que debes tomar en cuenta es que no todo lo que ves en la red es real. ¡Ojo!

Si ya hiciste match con alguien, haz una búsqueda de imagen de su foto de perfil.

Evita compartir información que ponga en riesgo tu integridad física y emocional.

No compartas fotos de índole sexual o nudes

Checa que los perfiles de tus contactos estén verificados

Antes de tener una cita presencial:

Realiza una videollamada y pide que escriba en una hoja de papel alguna frase que quieras

Si le da vueltas a la cita presencial, también es una mala señal

En caso de salir con esa persona, realiza el encuentro en un lugar público, notifica a tus amistades o familiares y manda tu ubicación en tiempo real

“Lo más recomendable es nunca dejarse llevar por los sentimientos de esta supuesta relación y no realizar algún pago alguno o depositar totalmente la confianza en esta persona”, enfatizó el Oficial Segundo, Edmundo Daniel Silva.

Ante cualquier duda sobre tu ligue virtual, consulta a los expertos de la Unidad de Policía Cibernética que se encuentran disponibles las 24 horas del día.

Llama al 55 5242 5100 ext. 5086 o escribe al correo electrónico [email protected]. ¡Al tiro!