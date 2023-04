Los Bomberos de la CDMX encontraron a Horda “triste, amarrada a un poste y abandonada”; ahora tiene un hogar

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX tiene un nuevo elemento en la estación que está en la alcaldía Xochimilco. Se trata de Horda, una pequeña perrita que fue rescatada por los elementos de la organización y que terminó siendo adoptada por los mismos.

“Ella es #Horda la más reciente incorporación del Heroico Cuerpo de Bomberos, ella nos ayuda a cuidar a la ciudadanía en la @XochimilcoAl y a fortalecer los binomios perro-humano con los @Bomberos_CDMX”, escribió en su cuenta oficial de Twitter, Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova.

Ella es #Horda 🐶 la más reciente incorporación del Heroico Cuerpo de Bomberos, ella nos ayuda a cuidar a la ciudadanía en la @XochimilcoAl y a fortalecer los binomios perro-humano con los @Bomberos_CDMX 🐕🧑‍🚒https://t.co/NtgWdVOYt2 pic.twitter.com/anaNKJTOLC — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 4, 2023

A su vez, la misma perrita contó su historia, por medio de la cuenta de TikTok de los Bomberos de la CDMX. En el video de poco más de un minuto cuenta que los elementos la encontraron “triste, amarrada en un poste y abandonada”

“Pero ellos me cuidaron, me llevaron al veterinario, me cepillaron, me bañaron; eso no me gustó mucho”, relató Horda, con el famoso filtro de voz que se ha popularizado en la red social asiática.

Bomberos de la CDMX tendrán cachorritos

La perrita, de la que se desconoce su raza, reveló también que está embarazada. Señaló que los pequeños cachorritos llegarán a este mundo aproximadamente en un mes, es decir que para mayo podría celebrar el 10 de mayo con todas las de la ley.

“Ahora vivo en la estación Xochimilco y los bomberos me tratan muy bien, me quieren mucho, me consienten, juegan conmigo, me dan de comer y estoy muy feliz”, finalizó Horda en el clip.

En la caja de comentarios, los usuarios de la plataforma apapacharon al animalito con sus palabras, además de agradecer al Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX por adoptar y cuidar a la perrita. Además, pidieron más videos de ella, a lo que los elementos solo respondieron: “pronto”.

