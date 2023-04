Si no tienes con quién dejar a tu mascota durante las vacaciones, existen guarderías y hoteles en la CDMX como soporte.

Si necesitas dejar a tu mascota en un lugar seguro, durante una periodo corto o largo de vacaciones, estas guarderías y hoteles pueden ser de gran soporte.

Dejar a una mascota con alguien no es decisión fácil. Muchas veces nuestros perros y/o gatos se convierten en parte esencial de nuestra familia, como si fueran nuestros propios hijos. Por eso, es necesario encontrar una guardería u hotel que cumpla con todos tus requisitos. Te dejamos algunas opciones para que las analices.

Inteligencia Canina para tu mascota

Cuentan con 12 sucursales en la CDMX: Acoxpa, Alberca Olímpica, Del Valle Sur, Gran Sur, Narvarte, Roma-Condesa, Tecamachalco, Benjamin Franklin, Plaza Universidad, Nápoles, Eugenia, Insurgentes Sur. Así mismo, servicios de guarderías como de pensión. El primero tiene como objetivo que tu perro aprenda a socializar y que esté menos ansioso.

Sus horarios van de lunes a viernes de 7:00 am a 9:00 pm, y aceptan a mascotas con 4 meses mínimo de edad y cartilla de vacunación vigente. En tanto, si necesitas una estancia más larga tienen un servicio de pensión; en el que tu firulais pasará la mayor parte del día en el jardín con otros perros compatibles en temperamento.

En las noches, descansará en una amplia cama de madera. Eso sí, no aceptan perros agresivos, enfermos, en tratamiento médico o mayores de 8 años. Los horarios van lunes a viernes de 10:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 7:00 pm; sábados de 9:00 am a 1:00 pm y domingos de 2:00 pm a 6:00pm.

Nuugi Resort Lomas Country Club

Con más de 2 mil metros cuadrados, ofrece servicios de guardería y pensión tanto para gatos como para perros. La mejor parte: si puedes llevar a tu mascota, un personal calificado pasará a recogerlo y lo llevará de regreso a tu casa. El servicio incluye tres paseos por día, alimentación saludable y, si requiere de un tratamiento médico o cuidado especial, esto tiene un costo extra.

Si tu perro o gato no es sociable y prefieres mantenerlos alejados de la convivencia con otros animales del lugar, puedes solicitarlo sin mayor problema. Solo necesitas enviar su cartilla de vacunación completa y la prueba de leucemia negativa, en caso de poseer un gato.

Si tu mascota no es sociable, puedes solicitar un ambiente en solitario.

Tu mascota se quedará en su habitación y patio central sin contacto alguno, si así lo pides, y se te enviará vía Whatsapp videos 3 veces por día durante sus paseos para que estés pendiente de ellos mientras disfrutas de tus vacaciones. Los horarios de atención son de lunes a domingo de 9:00 am a 5:00 pm, y están ubicados en: Av. Lomas del Encanto, Fraccionamiento Lomas Country Club Interlomas.

Smart dogs

Las vacaciones de Semana Santa también son para nuestros perrijos, y esta guardería ofrece también servicio de cafetería, estética canina, hotel y hasta un paquete para celebrar su cumpleaños. En cuanto al servicio de guardería, tu mascota se quedará en una de sus exclusivas suites, sin jaula.

Las razas pequeñas son la especialidad de Smart dogs, ya que reciben perros hasta 14kg de peso y 40 cm de altura. Para prestar la atención y cuidado que necesita tu perrijo ellos solo atienden a grupos pequeños. Su guardería está abierta de lunes a viernes de 10am a 7:30pm. Tienen descuento si hospedas a tu mascota por más de 4 y 8 días.

En cuanto a su servicio de hotel para estancias más largas; cuentan con 3 habitaciones distintas: la máster, la junior y la habitación presidencial. Si quieres hospedar a más de un perro, existe un costo extra por cada uno. También hay guarderías especiales los sábados y domingos de 10:00am a 6:30pm, y de 10:00am a 5:30pm, respectivamente.