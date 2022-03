¡Ninguna se queda atrás! Las mujeres con discapacidad se harán presentes en la marcha del 8M en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

“Este movimiento es triste por todas aquellas que murieron sin justicia, pero también es poderoso porque nos juntamos y visibilizamos”, dijo Maryangel García-Ramos, fundadora de “Mujeres Mexicanas con Discapacidad” a Chilango.

De acuerdo con Maryangel, la idea de esta organización y otros colectivos es que las personas con discapacidad se unan a la movilización para exigir una vida digna, que sean escuchadas y reconocidas.

“Con o sin discapacidad, habrá quien te cuestione sobre si es buena idea ir debido a que va mucha gente y en ocasiones puede haber de todo, pero nosotras estamos para apoyarnos”, asegura.

Debes saber que esta movilización se hará de dos formas. La primera de ellas es a través de su presencia durante la marcha del 8M.

“Invitamos a las madres que tienen hijos con alguna discapacidad, hermanas…Obviamente, entendiendo que deben haber ciertos contextos de accesibilidad y de seguridad para poder hacerlo”, dijo.

Para esto, los colectivos se reunirán a las 13:00 horas de este martes 8 de marzo enfrente de una tienda de conveniencia que está a un costado del Monumento a la Revolución.

La ruta iniciará sobre Av. de la República con dirección a Av. Paseo de la Reforma y continuarán sobre avenida Juárez.

En este punto, las personas que decidan no ingresar al Zócalo serán acompañadas a la estación más cercana para que regresen seguras a sus casas.

Si decides continuar, el contingente se desplazará sobre Av. 5 de Mayo hasta el Zócalo.

Foto: Cortesía

Además, se les invita a las mujeres con discapacidad a acudir acompañadas.

Recuerda vestir de morado y llevar un pañuelo color amarillo verde fosforescente.

“Este color es por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y es una forma de hacernos visibles para los demás”, señaló Maryangel.

¿Qué onda con las personas que no pueden asistir?

“También hay que entender que no todas las mujeres pueden poner su cuerpo en esta manifestación debido a situaciones de violencia o que están confinadas con alguna discapacidad. Por eso las invitamos a unirse a través de nuestras redes sociales para levantar la voz y hacernos visibles. No hay que ser las hermanas olvidadas, no más”, afirma García-Ramos.

Para ello, pueden unirse usando los hashtags #SoyMujerConDiscapacidad, #8M y #SororidadParaTodas.

“El movimiento lo hacemos más poderoso cuando todas nos unimos y en comunidad levantamos la voz.

Tenemos que visibilizar las necesidades de accesibilidad que hay para que los feminismos sean accesibles y para asegurarnos que las mujeres con discapacidad seamos visibles y parte de este cambio”, asegura.

Maryangel aseguró que al igual que ella, las integrantes de la organización y de otros grupos de mujeres con discapacidad se encuentran felices de ver que los colectivos ayudan a compartir la información.

“Hay mujeres con discapacidad que son indígenas, trans, de la comunidad LGBT, que pueden pertenecer a diferentes grupos que han sido históricamente discriminados… es importante reconocer eso y creo que cada vez hemos avanzado un poquito más para tener esa apertura entre los feminismos y obviamente dentro de la lucha por la igualdad de género”, concluyó Maryangel García-Ramos.

Si tienes alguna duda, puedes escribir a [email protected] o bien a través de su Facebook y Twitter.