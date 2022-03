Durante la marcha del 8M 2022 se exigirá justicia y una vida digna libre de violencia para las mujeres en México.

Las voces diversas de protesta y justicia se unirán a la marcha del 8M 2022.

Todas serán parte del movimiento en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer para exigir una vida digna y libre de violencia.

Es por eso que en Chilango conversamos con Laurel Miranda, periodista, activista y mujer trans, para conocer desde su visión cómo será este 8 de marzo.

Ella da algunos consejos para todas las personas trans y no binarias que decidan asistir y alzar la voz.

“Mujeres somos todas y es importante que entendamos que no hay un solo modelo de cómo ser mujer”, afirma Laurel.

Otra de las consignas importantes para este 8 de marzo, es una vida sin violencia para todas.

Para que te des una idea, con el inicio de la pandemia también incrementaron los casos de abuso y violencia hacía las mujeres.

Durante el 2020 las llamadas de emergencia para reportar actos de violencia contra las mujeres, aumentaron en comparación con las registradas en el año anterior al pasar de 197,69 a 260,067 llamadas, un aumento aproximado de 31.5%.

De acuerdo con el INEGI en el 2020, 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fueron de tipo sexual, mientras que en el caso de los hombres estos delitos representan 0.8 por ciento.

Además, en ese mismo año, 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en su propia casa, mientras que para los hombres representa el 10.6% de los casos.

En 2021, el 20% de mujeres de 18 años o más dijo sentirse insegura en casa.

“México es un país feminicida. Es un país en el que se registran entre 10 y 11 feminicidios diarios. También es el segundo país con más transfeminicidios en el mundo”, señala.

Por ello es importante que como sociedad o comunidad junto con autoridades e instituciones se establezcan mecanismos para que este país sea un lugar donde las mujeres puedan vivir tranquilas.

Aunque Miranda aún no sabe si su protesta será de manera presencial o a distancia, asegura que en los últimos años se ha fortalecido un discurso transfóbico.

“En muchas ocasiones también misandrico. En el que hay contingentes que simplemente porque un hombre vaya pasando por la calle, le lanzan todo tipo de objetos y ya no se diga aquellos contingentes o colectivas que organizan marchas en donde no se permite la entrada de personas no binarias, hombres o mujeres trans”, dice.

Marchar sin segura y sin miedo

Si te vas a sumar a la marcha del 8M 2022, Laurel te da algunos consejos para que lo hagas de manera segura y plena.

Una de las primeras recomendaciones es acudir en compañía de otra persona y decidir en qué contingente irás.

De acuerdo con Laurel, una forma de identificarlos es a través de los colores de una bandera.

“Desde el año pasado hay una bandera que tiene los colores morado del movimiento feminista, verde en referencia al movimiento en Argentina y rosa en referencia a las simpatía, a la hermandad que hay personas trans”, recomienda.

Otra manera es buscar un contingente incluyente durante la marcha del 8M 2022, es ubicar algún logo o característica institucional.

“No tendrían por que dar cabida a ningún tipo de violencia, ni discriminación”.

El último de los consejos de Laurel es que si te vas a lanzar, lo disfrutes, no caigas en provocaciones, manifiestes tu digna rabia, pero

que esta rabia te inspire a luchar y no a asfixiarte o rendirte.

“Yo espero que haya una gran movilización (en la marcha del 8M 2022), pero no solamente eso. También espero una gran reflexión y un gran cuestionamiento sobre el movimiento al cual nos adscribimos porque tenemos que entender que las críticas no son necesariamente destructivas, las críticas son también para que pensemos dónde nos ubicamos, qué estamos construyendo y contra qué estamos luchando”, concluye Laurel Miranda.