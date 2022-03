Antes de las 15:00 horas, diversos contingentes se reunieron para iniciar la marcha 8M 2022 en la Ciudad de México.

“¡Señor, señora, no sea indiferente. Se mata a las mujeres en la cara de la gente!” ¡Por las niñas a las que no les creyeron!” y “Se va a caer, se va a caer”, fueron las consignas con las que cientos de mujeres iniciaron la marcha 8M 2022.

Los contingentes salieron poco antes de las 15:00 horas desde el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia.

Se tenía previsto que la movilización iniciara a las 16:00 horas como en años anteriores.

Desde el Monumento a la Revolución partió el contingente de madres e infancias, así como de mujeres con discapacidad.

Los contingentes se desplazan sobre Paseo de la Reforma para llegar sobre Avenida Juárez.

#PrecauciónVial | Continúa avance de marcha #8M sobre Av. Juárez a la altura de Eje Central Lázaro Cárdenas.

Consulta aquí #AlternativaVial.

Algunos contingentes ya se encuentran en el Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional.

#PrecaucionVial | Permanece cerrada la circulación en Plaza de la Constitución y calles aledañas al primer cuadro, continúa el arribo de diversos contingentes por marcha #8M al Zócalo, de preferencia evita la zona.

Consulta aquí #AlternativaVial.

Otro grupo de mujeres paró un momento sobre Avenida Juárez y Eje Central para alzar el puño y guardar un minuto de silencio frente a la Antimonumenta.

Al grito de “¡Y tiemblen y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista!”, mujeres, personas trans, no binarias e infancias continúan la movilización por las calles de la CDMX.

Durante la marcha 8M 2022, una de las mayores consignas es por la exigencia de justicia a las victimas de feminicidio.

Debes saber que en en México 10 mujeres al día son asesinadas.

Hoy marchamos juntas con miles de #mujeres. La cobertura de la marcha #8M estará a cargo de las Chilangas. 💜 ¡Ahí vamos saliendo del Ángel rumbo al Zócalo! #8Marzo2022 #DíaDeLaMujer



📸: Mariana Riestra pic.twitter.com/qrzd7YywwT — Chilango (@ChilangoCom) March 8, 2022

“Hasta que no me maten, no me vas a creer”, “Somos el grito de las que ya no están”, “Libres, vivas y sin miedo”, son algunos de las frases que se pueden leer en las pancartas.

Un colectivo regaló flores a mujeres policías que se encuentran resguardando la movilización de la marcha 8M 2022.

Aunque algunas personas ya se encuentran en la Plaza de la Constitución, otras más avanzan por Paseo de la Reforma, mientras realizan bailes y otras expresiones artísticas.

Algunos contingentes ya inician su arribo al Zócalo capitalino. Miles de mujeres de todas las edades continúan manifestándose este #8Marzo2022. pic.twitter.com/exIfhVGVwt — Chilango (@ChilangoCom) March 8, 2022

De acuerdo con datos preliminares de las autoridades capitalinas, se reportan más de 20 mil personas que se sumaron al movimiento en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.