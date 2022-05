Imagínate el problemón en el que está la humanidad: en medio siglo ya consumimos más de lo que la naturaleza puede crear en un año. El cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad se suman al desafío de dar de comer a una población creciente y que cada vez vive más años.

Además, no es noticia que las condiciones meteorológicas y climáticas no están de lo mejor en nuestro planeta. La crisis medio ambiental que vivimos, —aunque no lo procesamos siempre— tiene una consecuencia bastante grave: la producción agrícola a nivel mundial podría disminuir hasta en un 10% en el 2040.

Ya de por sí, aproximadamente el 45% de las tierras de cultivo en América del Sur, y el 74 % de Centroamérica y parte de nuestro país, están degradadas, lo que significa más problemas para la agricultura, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Para que te des una idea del impacto, si seguimos como estamos con el crecimiento poblacional y no cambiamos los hábitos de consumo, en el 2050 la escasez alimentaria a la que se enfrentará el mundo será insostenible.

La FAO proyecta que en 30 años seremos 10 mil millones de personas en el planeta tierra, con ello, la demanda de alimentos crecerá un 70%. Esto significa que a la par, se necesitará un 50% más de energía y un 40% más de agua de lo que se requiere actualmente.

En México, parecen carreritas y vamos que volamos para la sobrepoblación. Cifras del Consejo Nacional de Población, indican que en 30 años nuestro país contará con 23 millones de habitantes más, por lo que la demanda de alimentos también crecerá un 70%, y lo más preocupante es que sólo 1 de 4 personas tendrá acceso al agua potable.

Para empezar a generar conciencia e invitar a reflexionar sobre los principales retos a los que nos enfrentamos para alimentar al mundo, así como las nuevas alternativas tecnológicas que proponen los científicos para producir más alimentos con menos recursos, Bayer preparó una experiencia inmersiva para este 19 de Mayo en el Monunento a la Madre. Esta expo ya se presentó el pasado 17 de mayo en Toluca frente a miles de personas y ahora llega a CDMX para hacernos reflexionar.

Es una experiencia de 4 minutos con pantallas de proyección, juegos táctiles, galería de fotos y módulos de información, que cuenta cómo ha evolucionado la agricultura a través de la historia, cómo el hombre sigue buscando respuestas para solucionar los problemas que se han presentado y cuál es el futuro de la alimentación.

Bayer preparó esta expo junto con especialistas en ciencia, alimentación y tecnologías disruptivas en el campo que está bastante interesante y que hará que cada persona de chilangolandia reflexione qué se debe de hacer para desacelerar este problema, ya que podemos empezar por cambiar nuestros hábitos ¡No te la pierdas!

Donde: Monumento a la Madre. Av. Insurgentes y Calz. Manuel Villalongín entre, Cuauhtémoc, CDMX.

Cuándo: 19 de mayo

Horario: de 12:00 a 20:00

Cuánto: entrada gratuita

ESTE CONTENIDO SE REALIZÓ EN COLABORACIÓN CON BAYER