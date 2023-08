En pleno regreso a clases, continúa la polémica por la distribución de los libros de texto en CDMX y en Edomex.

Pese a ello, este 28 de agosto regresaron a clases más de 24 millones de estudiantes de educación básica en todo el país. De acuerdo con lo informado por la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, se han repartido más de 95 millones de libros en un total de 26 estados.

Foto: Gobierno de CDMX

Respecto a las entidades en las que se ha efectuado la distribución de libros, la titular de la SEP detalló que esta se encuentra detenida en Chihuahua y Coahuila debido a un amparo concedido por el ministro Luis María Aguilar a la Unión Nacional de Padres de Familia, que se opone al contenido de los materiales.

En otros estados, como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán la distribución de los libros todavía no comienza. Pero ¿qué ocurre en el Valle de México?

Foto: Gobierno de CDMX

Si tus hijxs estudian en CDMX o Edomex, esto es lo que debes saber en este regreso a clases respecto a los libros de texto:

Libros de texto sí se entregarán en CDMX

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que los libros sí se distribuirán en la capital del país.

El mandatario local dio a conocer que este 28 de agosto fueron un millón 400 mil alumnos los que se incorporaron a clases de educación básica en la ciudad. De esa cantidad, un millón 200 mil pertenecen a escuelas públicas. Asimismo, afirmó que esos estudiantes recibirán 4 millones de libros:

“Se están repartiendo aquí en la Ciudad de México casi 4 millones de libros de texto gratuito. Estos libros son un derecho de las niñas y los niños. Son un factor de cohesión social, de cohesión cultural, de cohesión de identidad nacional, además un gran apoyo para los padres de familia. Por lo tanto, procedemos en la Ciudad de México con esta entrega”, dijo.

El Gobierno de CDMX arrancó la entrega de los libros de texto. / Foto: Gobierno de CDMX

Amparo frena entrega de libros de texto en Edomex

En cambio, en el Edomex la situación es muy distinta. El Juzgado Octavo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales concedió a la Unión de Padres de Familia una suspensión para la distribución de los libros de texto gratuito. Esto luego de que la organización interpuso un recurso legal al considerar que los materiales son inadecuados y se violaron procedimientos legales durante su elaboración.

Por tal motivo, desde el 25 de agosto la Dirección General de Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) acató la orden del juzgado y detuvo la distribución de los libros en la entidad. Así, alrededor de 3 millones de estudiantes de educación básica tendrían que iniciar el ciclo escolar sin contar con sus libros.

No obstante, en su conferencia de prensa de este 28 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la posibilidad de que los libros de texto sí se distribuyan en Edomex. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo Federal, la aplicación del amparo podría no aplicar para todo el estado, sino solo para 20 estudiantes en particular:

“En el caso del Estado de México hay dos criterios. Parece que el amparo sólo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes. Hay la interpretación de que no solo a los 20, sino a todos los estudiantes del Estado de México. La primera interpretación es la que tiene la Secretaría de Educación Pública Federal”.

Foto: Cuartoscuro

Al respecto, se llevará a cabo una reunión con las autoridades de Edomex para definir si los libros se distribuyen o no:

“Los abogados del gobierno del Estado de México sostienen que aplica para todos los estudiantes. Hoy se va a tener una reunión con el gobernador Alfredo del Mazo, con el equipo jurídico, la Secretaria de Educación. Se va a llegar a un acuerdo de si se entregan o no todos los libros”.

¿A qué se debe la polémica de los materiales educativos?

El pasado 21 de agosto, la juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia para suspender la distribución de los libros de texto gratuito. Esto se produjo luego de que la organización interpuso un recurso legal al considerar que los libros no son adecuados para los planes y programas educativos vigentes, además de que se omitió la obligación de publicar los materiales en el Diario Oficial de la Federación.

El amparo ordenaba frenar la distribución de los libros e iniciar el ciclo escolar actual con materiales del ciclo anterior.

Sin embargo, en respuesta, la Secretaría de Educación Pública aseguró que la sentencia de la jueza no se encontraba firme, por lo que se interpondría un recurso legal. Asimismo, la dependencia afirmó que “no existe impedimento legal alguno para que todas las Autoridades Educativas Locales garanticen la entrega oportuna de los Libros de Texto Gratuitos a las y los estudiantes”.

