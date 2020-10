Sean Connery fallece. Una de las últimas leyendas de Hollywood, el eterno James Bond y el papá de Indiana Jones murió este 31 de octubre a los 90 años de edad.

No se conoce de manera específica la causa de su fallecimiento, medios señalan que el actor de origen escocés no gozaba de buena salud en los últimos meses. La familia dijo a la BBC que Connery que Sean Connery fallece en las Bahamas, de manera tranquila durante su descanso.

Participó en cintas cómo El Nombre De La Rosa, La Caza Del Octubre Rojo, La Roca, Atmósfera Cero, Los Intocables, Robin Y Marian, Los Inmortales, Sol Naciente, por mencionar algunas.

Además fue el primer actor en llevar al agente 007 a la pantalla grande, interpretó el papel de James Bond en 7 cintas de la saga. Se hizo con un Óscar, dos Bafta y tres Globos de Oro, los premios más codiciados en la industria cinematográfica.

