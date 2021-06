Además de la nueva serie Loki, diversas producciones de las franquicias del ratón han apostado por la diversidad y personajes LGBT en Disney.

Es el mes del orgullo y Disney no quiere quedarse fuera de la celebración. Aunque la inclusión de personajes LGBT en Disney, en el cine y la televisión avanza a pasitos de tortuga, debemos festejar que cada vez más compañías se han comprometido a representarlos de forma abierta.

Por: Karen Delgado

En efecto, franquicias como Marvel, Star Wars y Pixar han apostado con mayor recurrencia por la diversidad; por ello, a continuación te presentamos siete personajes de Disney que se han declarado abiertamente miembros del colectivo.

¿Hay personajes LGBT en Disney?

1 Loki – Universo Cinematográfico Marvel

Los marvelitas finalmente verán en pantalla a un personaje LBGT de Disney (del MCU); se trata de Loki, el dios del engaño y hermano de Thor, quien se ha confirmado como pansexual y persona de género fluido.

Esta identidad genérica refiere a personas que se identifican con lo femenino y con lo masculino (o simultáneamente con ambos) en distintos momentos de su vida e independientemente de su sexo biológico.

Aunque Disney no ha realizado una declaración al respecto, el adelanto de la serie muestra un documento del protagonista con dicha identidad. En este sentido, el personaje promete ser más cercano a su versión de los cómics, ya que Loki originalmente contaba con la habilidad de tomar cualquier cuerpo humano (o animal) a voluntad.

2 LeFou – La Bella la Bestia

¿Recuerdas a Emma Watson vestida de princesa? Pues bien, los recientes live action realizados por Disney han brindado la oportunidad de profundizar en la orientación sexual de algunos de sus personajes. Tal es el caso de LeFou, el mejor amigo de Gastón en La Bella y la Bestia.

Aunque la versión animada de 1991 ya nos insinuaba una fascinación especial del personaje hacia el villano de la historia, no fue sino al final de la última versión cuando Disney concedió un guiño más abierto sobre su homosexualidad.

3 Jedis no binarios en Star Wars

En el contexto del Día de la Visibilidad Trans, Lucasfilm compartió con sus seguidores la incorporación de dos jedis no binarios en una galaxia no tan lejana. Se trata de Terec y Ceret, quienes forman parte del cómic The High Republic de Marvel.

Aunque no existen mayores detalles sobre su identidad, en líneas generales las personas trans experimentan una variación (parcial o total) entre su sexo biológico y su género asignado al nacer.

Antes de esta noticia, los warsies ya habían sido testigos de un momento LGBT+ en la saga cinematográfica. Se trata de una escena del Episodio IX: El Ascenso de Skywalker; al final del filme, se observa lejanamente el beso entre dos mujeres que celebran su reencuentro.

4 Pareja en OUT – Pixar

Las mentes brillantes de este estudio finalmente han creado un producto con temática enteramente LGBT+. Se trata de OUT, un cortometraje que aborda la aceptación personal de la homosexualidad, así como la importancia del apoyo familiar. En el filme, dado a conocer por streaming en 2020, dos jóvenes gays protagonizan una colorida historia acompañados de su simpático perrhijo.

Hasta el momento, los productores de Pixar han sido más sutiles al introducir personajes LGBT+ en sus largometrajes. En Buscando a Dory se observa a una pareja lesbiana mientras transita en un acuario.

En la película Unidos, se insinúa la relación homosexual de una mujer policía cuando menciona a su novia, que nunca aparece en pantalla. ¿Recuerdas estas escenas? Si no es así, ni te preocupes; en realidad duran unos segundos y pueden pasar desapercibidas con facilidad.

5 Cyrus Goodman – Andi Mack

La serie juvenil desarrollada por Disney supone un avance mayúsculo en términos de diversidad para la franquicia. En efecto, la producción presenta a un personaje abiertamente homosexual; si bien no se trata del protagonista, Cyrus Goodman se atreve a decir “soy gay” con todas sus letras y recibe después el apoyo de sus amigos, ¡como debe ser!

Un punto adicional de Andi Mack es que aborda temas considerados tabú y escasamente explorados por la compañía, como el embarazo adolescente.

6 The Eternals y Thor 4

Los directivos de Marvel han mostrado un compromiso claro con la comunidad LGBT+; prueba de ello es que las próximas producciones del Universo Cinematográfico contarán con mayor representación del colectivo.

En la película The Eternals, se espera la aparición de personajes explícitamente queer, es decir, individuos que no sienten afinidad con las ideas establecidas de sexualidad y de género.

Por su parte, la actriz Tessa Thompson, quien dará vida a Valkyrie en Thor 4, aseguró que su personaje estará “en busca de su reina”; de este modo, dio a conocer que será abiertamente lesbiana.

Y tú, ¿a quién añadirías a esta lista? ¿Qué otros personajes LGBT en Disney recuerdas?